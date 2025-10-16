Селедка по-фински в горчичной заливке. Очень вкусная рыбка с картошечкой и на бутерброд

Селедка по-фински в горчичной заливке — это изысканная закуска, которая исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете ее подать. Нежное филе сельди в оригинальном соусе с ярким горчичным акцентом и пряными нотами станет настоящим открытием для ценителей рыбных деликатесов. Сочетание сладковатого лука, ароматного укропа и пикантной горчицы создает гармоничный вкусовой букет, который прекрасно оттеняет вкус рыбы. Эту закуску по достоинству оценят даже те, кто обычно равнодушен к селедке. А горчичная заливка настолько хороша, что ее захочется есть даже ложкой!

Для приготовления вам понадобится 3 филе слабосоленой сельди, 2 луковицы, пучок укропа. Для заливки: 3 столовые ложки дижонской горчицы, 2 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка яблочного уксуса, 1 чайная ложка сахара, молотый черный перец по вкусу. Филе сельди нарежьте на кусочки шириной 1,5–2 см. Лук нарежьте тонкими полукольцами, укроп мелко порубите. Приготовьте заливку, тщательно смешав горчицу, масло, уксус, сахар и перец. В стеклянной или керамической посуде слоями выложите сельдь, лук и укроп, равномерно перемазывая каждый слой горчичной заливкой. Накройте крышкой и оставьте мариноваться в холодильнике не менее 4–6 часов, а лучше на ночь.

