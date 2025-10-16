Эти онигири покоряют своим вкусом — сытнее роллов, а хлопот меньше: готовим азиатский фаст-фуд дома

Эти японские онигири я впервые попробовал в азиатском мини-маркете и был очарован их простотой и удобством. Долго экспериментировал с начинками, чтобы найти идеальный баланс вкусов. Теперь это мой любимый вариант полезного перекуса, который можно взять с собой куда угодно.

Для онигири мне нужно: листы нори, 200 г отварного риса, чайная ложка кунжутного масла, листья салата, банка консервированного тунца, острый соус, 2 столовые ложки творожного сыра, столовая ложка майонеза и 2 ломтика плавленого сыра. Рис смешиваю с кунжутным маслом для аромата.

Для начинки смешиваю размягченный тунец с творожным сыром, майонезом и острым соусом. На пищевую пленку выкладываю слой риса, затем лист салата, начинку и кусочек плавленого сыра. Формирую треугольник, оборачиваю полоской нори. Обжариваю на сухой сковороде до хрустящей корочки с двух сторон.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.