14 октября 2025 в 16:15

Скумбрия в этом засоле вкуснее, чем красная рыба: простейший рецепт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скумбрия в этом засоле вкуснее, чем красная рыба! Делимся простейшим рецептом, который получится у любой хозяйки. Маринование рыбы не должно отнимать много времени, и этот рецепт тому доказательство. Скумбрия, приготовленная таким способом, получается настолько вкусной, что даст фору даже дорогой рыбе. А главное — всё быстро, просто и идеально подходит к отварной картошке.

Возьмите 2 свежие скумбрии, 1 литр воды, 2 столовые ложки соли, 1 столовую ложку сахара, немного молотого перца по вашему вкусу и 3 лавровых листа. Сначала рыбу нужно подготовить: выпотрошите её, удалите голову и хвост, а затем нарежьте на аккуратные кусочки примерно одинакового размера.

В миске или глубокой ёмкости смешайте воду, соль, сахар, перец и лавровый лист, чтобы получился ароматный рассол. Положите кусочки скумбрии в эту смесь, убедитесь, что они полностью покрыты жидкостью, и уберите в холодильник. Оставьте рыбу мариноваться на ночь — этого времени хватит, чтобы она пропиталась специями и стала нежной. На следующий день ваша скумбрия будет готова! Подавайте её с горячей картошкой, и наслаждение гарантировано.

Ранее мы делились рецептом засолки сельди. Получается нежная, как масло, и тает во рту.

рыба
скумбрия
простой рецепт
засолка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
