17 августа 2025 в 11:00

Салат «Закат» из 4 ингредиентов! Подойдет и к празднику, и для похудения

Салат «Закат» из 4 ингредиентов! Подойдет и к празднику, и для похудения! Этот салат — настоящий взрыв вкусов и текстур! Нежное куриное филе, хрустящий маринованный лук и сладкий перец создают идеальную гармонию. А пикантная заправка на основе йогурта с укропом делает блюдо особенно вкусным.

Ингредиенты

  • Куриное филе (отварное) — 500 г
  • Перец сладкий красный — 500 г
  • Лук красный — 2 шт.
  • Оливки — 1 б.
  • Греческий йогурт — 4 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Укроп — 4 веточки
  • Уксус яблочный — 2 ст. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Вода — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Сначала приготовьте маринад для лука: смешайте сахар, соль, яблочный уксус и воду. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами, залейте маринадом и оставьте на 30 минут, периодически помешивая. Оливки порежьте на половинки.
  2. Тем временем нарежьте перец соломкой, а отварное куриное филе разделите на волокна. Мелко порубите укроп. Когда лук промаринуется, отожмите его от лишней жидкости. Соедините все ингредиенты в салатнике, заправьте йогуртом с чесноком и перемешайте.

Ранее мы готовили салат «Амурский», который покорит с первой ложки! Нужны баночка шпрот и овощи.

