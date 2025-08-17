Салат «Закат» из 4 ингредиентов! Подойдет и к празднику, и для похудения! Этот салат — настоящий взрыв вкусов и текстур! Нежное куриное филе, хрустящий маринованный лук и сладкий перец создают идеальную гармонию. А пикантная заправка на основе йогурта с укропом делает блюдо особенно вкусным.
Ингредиенты
- Куриное филе (отварное) — 500 г
- Перец сладкий красный — 500 г
- Лук красный — 2 шт.
- Оливки — 1 б.
- Греческий йогурт — 4 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Укроп — 4 веточки
- Уксус яблочный — 2 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Вода — 2 ст. л.
Приготовление
- Сначала приготовьте маринад для лука: смешайте сахар, соль, яблочный уксус и воду. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами, залейте маринадом и оставьте на 30 минут, периодически помешивая. Оливки порежьте на половинки.
- Тем временем нарежьте перец соломкой, а отварное куриное филе разделите на волокна. Мелко порубите укроп. Когда лук промаринуется, отожмите его от лишней жидкости. Соедините все ингредиенты в салатнике, заправьте йогуртом с чесноком и перемешайте.
