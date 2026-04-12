Салат «Весенний» из пекинки с заправкой за 5 минут: свежий, хрустящий и с пикантной кислинкой

Беру пекинскую капусту, огурцы и яйца — и за 5 минут нарезаю салат, который благодаря домашней заправке становится настоящим хитом. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина, легкого обеда или праздничного стола, когда хочется свежести и яркого вкуса.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая пекинка, сочные огурцы, нежные яйца и заправка из сметаны, чеснока, горчицы и лимонного сока, которая делает салат пикантным, ароматным и необыкновенно вкусным.

Для приготовления вам понадобится: 400 г пекинской капусты, 2 огурца, 2 вареных яйца, соль, перец по вкусу. Для заправки: 4 столовые ложки сметаны, 1 зубчик чеснока, 2 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка горчицы, 1 столовая ложка лимонного сока.

Пекинку нарежьте тонкой соломкой, посолите и слегка помните руками. Огурцы нарежьте соломкой, яйца — кубиками. Для заправки смешайте сметану, масло, горчицу, лимонный сок и измельченный чеснок. Соедините все ингредиенты, заправьте, перемешайте. Подавайте сразу — этот салат исчезает мгновенно.

