Хрустят так, что соседи завидуют — крокеты с крабовыми палочками, исчезают быстрее семечек

Если хочется чего-то нового и вкусного из простых продуктов, попробуйте эти крокеты. Снаружи — аппетитная хрустящая корочка, внутри — нежная сливочная начинка. Готовятся несложно, а эффект получается как у ресторанной закуски.

Ингредиенты:

крабовые палочки — 160 г;

молоко — 500 мл;

мука — 6 ст. л.;

сливочное масло — 60 г;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

сухари панко — 6–8 ст. л.;

растительное масло — 300–400 мл;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Лук нарежьте мелким кубиком, крабовые палочки измельчите. На сковороде растопите масло, обжарьте лук до мягкости. Добавьте пару ложек муки, перемешайте и постепенно влейте молоко, доведя массу до густоты.

Вмешайте крабовые палочки, посолите и поперчите. Переложите смесь в миску и уберите в холодильник на 30 минут — так с ней будет легче работать.

Сформируйте шарики, обваляйте их в муке, затем окуните в яйцо и обсыпьте сухарями. Обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки.

Подавайте горячими — крокеты получаются нежные внутри и приятно хрустящие снаружи. Отличная идея для перекуса или встречи с гостями!

Если хочется чего-то вкусного к чаю без долгой возни, этот рецепт выручит в любой день.