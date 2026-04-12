12 апреля 2026 в 17:00

Хрустят так, что соседи завидуют — крокеты с крабовыми палочками, исчезают быстрее семечек

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется чего-то нового и вкусного из простых продуктов, попробуйте эти крокеты. Снаружи — аппетитная хрустящая корочка, внутри — нежная сливочная начинка. Готовятся несложно, а эффект получается как у ресторанной закуски.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки — 160 г;
  • молоко — 500 мл;
  • мука — 6 ст. л.;
  • сливочное масло — 60 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сухари панко — 6–8 ст. л.;
  • растительное масло — 300–400 мл;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Лук нарежьте мелким кубиком, крабовые палочки измельчите. На сковороде растопите масло, обжарьте лук до мягкости. Добавьте пару ложек муки, перемешайте и постепенно влейте молоко, доведя массу до густоты.

Вмешайте крабовые палочки, посолите и поперчите. Переложите смесь в миску и уберите в холодильник на 30 минут — так с ней будет легче работать.

Сформируйте шарики, обваляйте их в муке, затем окуните в яйцо и обсыпьте сухарями. Обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки.

Подавайте горячими — крокеты получаются нежные внутри и приятно хрустящие снаружи. Отличная идея для перекуса или встречи с гостями!

Если хочется чего-то вкусного к чаю без долгой возни, этот рецепт выручит в любой день.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США решили закрутить гайки беременным женщинам
В СПЧ ответили, как решать вопрос возвращения 17-летней россиянки из Мехико
Песков объяснил низкую компетенцию Каллас плохим советским образованием
В деле о прорыве плотины в Дагестане появились новые задержанные
Дмитриев после объявления блокады Ормуза напомнил о своем прогнозе
Раскрыто отношение простых американцев к конфликту с Ираном
«Завершат уничтожение»: Трамп выдал новую порцию угроз в адрес Ирана
Благословление Киркорова, конфликт с Соседовым: как живет Люся Чеботина
Брат главы Башкирии погиб в ДТП
Трамп раскрыл, что его представители думают об Иране
Украинские специалисты ПВО по ошибке ударили по двум небоскребам в ОАЭ
Названо неочевидное последствие блокады Ормузского пролива для Трампа
Силы правопорядка Ирана выявили организованную шпионскую сеть
Пасхальный кулич гигантских размеров испекли в Крыму
Коц высмеял хитрый план Трампа в Ормузском проливе
Властей Хельсинки обвинили в оплате отдыха финских детей в крымском лагере
Венгерская оппозиция устроила провокацию в день выборов
Вооруженные люди попытались захватить судно у берегов Йемена
Срыв перемирия и финские гиганты-отморозки: новости СВО на вечер 12 апреля
Военэксперт раскрыл, как Иран ответит США на блокаду Ормузского пролива
Дальше
