12 апреля 2026 в 18:10

Трамп озвучил прогноз по переговорам с Ираном

Трамп ждет, что Иран вернется за стол переговоров и даст США все

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Тегеран скоро вернется за стол переговоров с Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, которые приводит Fox News, Иран в итоге якобы даст Соединенным Штатам все, что надо.

Я прогнозирую, что они вернутся и дадут нам все, — отметил он.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс признал, что переговоры между делегациями США и Ирана, проходившие в столице Пакистана, не привели к достижению договоренностей. По его словам, иранская сторона отказалась принимать условия Соединенных Штатов.

Также появилась информация, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер по-прежнему находятся в Пакистане. По словам источников, близких к ситуации, они ожидают продолжения переговоров с Ираном.

После этого американский президент заявил, что Соединенные Штаты будут останавливать все суда, пытающиеся пройти Ормузский пролив. В частности, по словам хозяина Белого дома, стратегический водный путь будет закрыт в ближайшее время.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
