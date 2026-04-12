«Если мы поймаем»: Трамп придумал, как отрезать Иран от помощи КНР Трамп пригрозил Китаю пошлиной в 50%, если его поймают на военной помощи Ирану

Вашингтон введет дополнительную пошлину в 50% против Китая, если Пекин уличат в поставках военного снаряжения Ирану, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. Глава Белого дома назвал эту сумму ошеломляющей.

Если мы поймаем их (Китай. — NEWS.ru) за этим, они получат 50-процентную пошлину, это ошеломляющая сумма, — сказал республиканец.

Ранее сообщалось, что Трамп предупредил Китай о серьезных последствиях в случае поддержки Ирана. Он заявил, что это вызовет проблемы для КНР, не раскрывая детали.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что визит Трампа в Китай может оказаться под угрозой из-за возможного блокирования Ормузского пролива. По его мнению, Пекин вряд ли потерпит, если Вашингтон задержит корабли, направляющиеся в Поднебесную.

Трамп уже делал резкое предупреждение в адрес Пекина. Отвечая на вопрос журналистов о возможной военной поддержке Ирана со стороны Китая, американский лидер заявил, что в этом случае у КНР «будут большие проблемы».