12 апреля 2026 в 18:47

Названа страна, которая может помочь закончить иранский кризис

Дмитриев: Россия может содействовать разрешению кризиса в Иране

Кирилл Дмитриев
Россия способна содействовать в разрешении ситуации вокруг Ирана, написал в своем аккаунте в соцсети X руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Таким образом он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о готовности способствовать политико-дипломатическому разрешению ближневосточного конфликта.

Ранее сообщалось, что президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с Путиным обсудил ирано-американские переговоры в Исламабаде и поблагодарил Россию за гуманитарную помощь. Иранский лидер также отметил российскую позицию, способствующую снижению напряженности.

До этого МИД России призвал к политико-дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Ирана. Условием является избегание угроз и действий, дестабилизирующих регион. Также важно не допустить втягивания Ирана в войну, чтобы избежать катастрофических последствий для мира.

