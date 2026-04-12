Лепешка из ничего за 10 минут — банановый завтрак, который пахнет как десерт из кафе

Когда дома всего один банан и пара простых продуктов, можно приготовить нежную лепешку без лишней возни. Она получается мягкой, ароматной и отлично подходит как для завтрака, так и для сладкого перекуса. Минимум усилий — и на столе уже что-то по-настоящему вкусное.
Ингредиенты:
- банан — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 3 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- сода — 1/2 ч. л.;
- уксус — 1 ч. л.;
- соль — щепотка.
Приготовление
Банан разомните вилкой до пюре. Добавьте яйцо, сахар и щепотку соли, хорошо перемешайте. Введите муку и соду, заранее погашенную уксусом, доведя тесто до консистенции густой сметаны.
Разогрейте сковороду на слабом огне, при необходимости смажьте маслом. Выложите тесто, разровняйте ложкой и накройте крышкой. Жарьте 3–4 минуты до румяной корочки, затем аккуратно переверните и доведите до готовности.
Готовую лепешку немного остудите и переложите на тарелку. Подавайте с медом, вареньем или сметаной. Просто, быстро и очень уютно!
