Лепешка из ничего за 10 минут — банановый завтрак, который пахнет как десерт из кафе

Когда дома всего один банан и пара простых продуктов, можно приготовить нежную лепешку без лишней возни. Она получается мягкой, ароматной и отлично подходит как для завтрака, так и для сладкого перекуса. Минимум усилий — и на столе уже что-то по-настоящему вкусное.

Ингредиенты:

  • банан — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • сода — 1/2 ч. л.;
  • уксус — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка.

Приготовление

Банан разомните вилкой до пюре. Добавьте яйцо, сахар и щепотку соли, хорошо перемешайте. Введите муку и соду, заранее погашенную уксусом, доведя тесто до консистенции густой сметаны.

Разогрейте сковороду на слабом огне, при необходимости смажьте маслом. Выложите тесто, разровняйте ложкой и накройте крышкой. Жарьте 3–4 минуты до румяной корочки, затем аккуратно переверните и доведите до готовности.

Готовую лепешку немного остудите и переложите на тарелку. Подавайте с медом, вареньем или сметаной. Просто, быстро и очень уютно!

Ранее сообщалось: когда гости уже на пороге, а готовить долго нет времени, выручают быстрые горячие бутерброды.

Проверено редакцией
Марина Макарова
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
