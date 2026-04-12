Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 18:23

Трамп похвастался «компьютеризированными пулями» для «плавления» дронов

Трамп объявил о новом мощном оружии США для уничтожения БПЛА

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп заявил о создании нового оружия для борьбы с беспилотниками, способного уничтожать их с помощью компьютеризированных пуль, передает Clash Report. По его словам, система может буквально «плавить» дроны.

Мы располагаем новым оборудованием для уничтожения беспилотных летательных аппаратов — компьютеризированные пули. <…> Нравится на это смотреть, — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что военные США при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро использовали секретное оружие — «Дискобомбулятор». По словам главы государства, discombobulator (в переводе с английского языка — «дезориентатор») обезвредил ПВО и охрану венесуэльского лидера. Он также добавил, что самостоятельно придумал название «дискобомбулятор» для нового оружия и гордится этим.

После этого военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что слова Трампа об использовании секретной технологии в Венесуэле можно считать бахвальством. По его словам, инфразвуковое оружие есть и у Китая, и у России.

США
дроны
БПЛА
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чешский МИД поспешил откреститься от заявлений своего президента о Трампе
Компания Пельша «погорела» впервые за 13 лет
Инспектор ДПС спас мужчину с инфарктом
Мессенджер Илона Маска выйдет уже в этом месяце
«Это был ультиматум»: экс-подполковник США о переговорах с Ираном
Урожденного британца впервые в истории лишили паспорта за любовь к России
«Похоронить нас заживо»: выжившая на Камчатке туристка прервала молчание
Сборные России и Украины впервые с 2022-го сойдутся в командном состязании
Перемирие с Ираном прозвали величайшим провалом США со времен Вьетнама
Названа страна, которая может помочь закончить иранский кризис
«Скорости такие, что человек не успевает»: Кнутов о ПВО и новых ракетах ВСУ
«Новая эпоха в истории»: Путин указал на главное достижение Гагарина
Шведы приняли решение по задержанному судну Hui Yuan
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 10: кто снял маску 12 апреля, кто остался
Восьмилетнего ребенка эвакуировали вертолетом после ДТП
Мантуров вручил награды сотрудникам ракетно-космической отрасли
«Работает на экономику и качество»: Путин о космическом потенциале России
Названы самые страшные возможные последствия блокады Ормузского пролива
Раскрыто число самолетов США, потерянных в войне с Ираном
Трамп похвастался «компьютеризированными пулями» для «плавления» дронов
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.