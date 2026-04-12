Трамп похвастался «компьютеризированными пулями» для «плавления» дронов Трамп объявил о новом мощном оружии США для уничтожения БПЛА

Президент США Дональд Трамп заявил о создании нового оружия для борьбы с беспилотниками, способного уничтожать их с помощью компьютеризированных пуль, передает Clash Report. По его словам, система может буквально «плавить» дроны.

Мы располагаем новым оборудованием для уничтожения беспилотных летательных аппаратов — компьютеризированные пули. <…> Нравится на это смотреть, — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что военные США при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро использовали секретное оружие — «Дискобомбулятор». По словам главы государства, discombobulator (в переводе с английского языка — «дезориентатор») обезвредил ПВО и охрану венесуэльского лидера. Он также добавил, что самостоятельно придумал название «дискобомбулятор» для нового оружия и гордится этим.

После этого военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что слова Трампа об использовании секретной технологии в Венесуэле можно считать бахвальством. По его словам, инфразвуковое оружие есть и у Китая, и у России.