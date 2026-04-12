12 апреля 2026 в 18:48

Перемирие с Ираном прозвали величайшим провалом США со времен Вьетнама

Strategic Culture: перемирие США и Ирана свидетельствует о поражении Вашингтона

Перемирие США и Ирана свидетельствует о величайшем провале Вашингтона со времен Вьетнама, пишет журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания Strategic Culture. По его мнению, временное прекращение огня знаменует решающий поворот в наиболее опасном конфликте за всю историю Ближнего Востока.

Хотя соглашение хрупкое и окружено неопределенностью, одно уже ясно: независимо от продолжительности перемирия, Тегеран вышел победителем. Более того, этот результат представляет собой величайшее военное поражение Вашингтона со времен войны во Вьетнаме, — говорится в публикации.

Лейрос подчеркивает, что даже возможный срыв договоренностей и новый виток эскалации не отменят главного стратегического итога: Иран уже реализовал свои ключевые задачи. В частности, он доказал способность к сдерживанию, выдержал комбинированный военный нажим двух держав и вынудил противников пойти на значительные уступки.

Ранее сообщалось, что иранская ядерная программа сохранилась после ударов США и Израиля, что укрепляет позиции Тегерана на переговорах. По оценке экспертов, несмотря на атаки, у Ирана остаются мощности по обогащению урана и около 450 кг материала, близкого к оружейному качеству.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

