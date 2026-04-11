В США опасаются, что Вашингтон не сможет обуздать агрессию Израиля Экс-дипломат Фриман: США не могут сдержать агрессию Израиля против Ливана

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается из-за неспособности Соединенных Штатов обуздать израильскую агрессию в Ливане, заявил РИА Новости бывший дипломат Час Фриман. Он отметил, что договоренность о прекращении огня с Ираном была составлена неуклюже и быстро сорвалась.

Конфликт продолжается из-за неспособности Соединенных Штатов обуздать израильскую агрессию в Ливане, как это предусмотрено Ираном в 10 пунктах, которые, как предполагалось, должны были лечь в основу переговоров, — подчеркнул Фриман.

Фриман также добавил, что Соединенные Штаты не проводили консультаций ни с Израилем, ни со странами Персидского залива, когда соглашались на предложенное Тегераном прекращение огня. По словам эксперта, ни одна из сторон конфликта не согласилась с условиями Вашингтона, в результате чего ситуация в регионе продолжает обостряться.

Ранее бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд заявил, что Израиль, скорее всего, попробует сорвать временное перемирие между США и Ираном. Однако, по его словам, Тель-Авив столкнется с двумя проблемами — недовольством президента США Дональда Трампа и Ираном, на который перестали влиять бомбардировки.