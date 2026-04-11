В США опасаются, что Вашингтон не сможет обуздать агрессию Израиля

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 10:08

Экс-дипломат Фриман: США не могут сдержать агрессию Израиля против Ливана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается из-за неспособности Соединенных Штатов обуздать израильскую агрессию в Ливане, заявил РИА Новости бывший дипломат Час Фриман. Он отметил, что договоренность о прекращении огня с Ираном была составлена неуклюже и быстро сорвалась.

Конфликт продолжается из-за неспособности Соединенных Штатов обуздать израильскую агрессию в Ливане, как это предусмотрено Ираном в 10 пунктах, которые, как предполагалось, должны были лечь в основу переговоров, — подчеркнул Фриман.

Фриман также добавил, что Соединенные Штаты не проводили консультаций ни с Израилем, ни со странами Персидского залива, когда соглашались на предложенное Тегераном прекращение огня. По словам эксперта, ни одна из сторон конфликта не согласилась с условиями Вашингтона, в результате чего ситуация в регионе продолжает обостряться.

Ранее бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд заявил, что Израиль, скорее всего, попробует сорвать временное перемирие между США и Ираном. Однако, по его словам, Тель-Авив столкнется с двумя проблемами — недовольством президента США Дональда Трампа и Ираном, на который перестали влиять бомбардировки.

США
Израиль
Ливан
атаки
перемирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МЧС раскрыло, сколько спасателей устраняют последствия паводков в Дагестане
Повар рассказал о питании космонавтов на орбите
Житель Запорожской области попал в больницу после атаки ВСУ
Британию предупредили о серьезных рисках после угроз России
Раскрыты новые тренды на Пасху вместо традиционных куличей и яиц
Доброволец рассказал, как эвакуировали спасенных на Камчатке туристов
Путин объяснил принятие в России закона о виноградарстве
Сын Наташи Королевой раскрыл «грязные» тайны семейной жизни
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 апреля: где сбои в России
Два микрорайона Энергодара погрузились во тьму
На Западе удивились заявлению Мелании Трамп об Эпштейне
Стали известны новые подробности о пострадавших при взрыве во Владикавказе
Появилось видео приземления корабля лунной миссии Artemis II
В США назвали причину, по которой Иран не может открыть Ормузский пролив
Полиция спасла мальчика, которого отец на год замуровал в фургоне
Памятник звезде бейсбола повредили прямо во время открытия
Кондратьев сообщил Путину об открытии всех пляжей на Кубани в этом году
В США врачи 20 минут беседовали в палате рядом с умирающим пациентом
Российские посланцы стали участниками одного из главных чудес христианства
ВСУ «добрались» до несовершеннолетних
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.