Мантуров рассказал о потенциале России на космическом рынке

Мировая космическая экономика уже превысила $600 млрд (46,1 трлн рублей) и в течение семи лет может удвоиться, при этом России важно занять на этом рынке достойные позиции, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в эфире проекта радио Sputnik и ON Медиа «Первые среди звезд». По его словам, сейчас нужно сделать упор на подготовку профессионалов.

Глобальный объем космической экономики сейчас, по разным оценкам, уже превышает $600 млрд и в ближайшие семь лет удвоится. И нам, безусловно, нужно занимать на этом рынке достойные позиции. <...> Но для этого важно иметь сильный центральный элемент космической программы. <...> Поэтому особое внимание мы уделяем подготовке профессионалов, — пояснил вице-премьер.

Мантуров добавил, что представление о космической экономике как о «добыче металлов из астероидов» слишком упрощено. По его словам, ресурсный космос устроен намного сложнее и предполагает «игру в долгую».

Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил, что отечественная космонавтика укрепляет лидирующие позиции. По его словам, отрасль развивается, несмотря на беспрецедентные вызовы.