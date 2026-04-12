Сборные России и Украины впервые с 2022-го сойдутся в командном состязании Россия и Украина впервые с 2022 года сойдутся в Кубке мира по водному поло

Сборные России и Украины по водному поло встретятся в очном поединке на Кубке мира, что станет первым случаем противостояния двух стран на крупных международных турнирах с 2022 года, передает Telegram-канал «Первый спорт». Российские ватерполисты оказались первыми представителями командных видов спорта, получившими допуск к соревнованиям высокого уровня среди взрослых атлетов.

Жребий свел команды в первом же доступном турнире, сделав этот матч главным событием спортивной повестки. Игра за 7-е место Кубка мира запланирована на завтра и начнется в 16:00 по московскому времени. Болельщики и эксперты пристально следят за подготовкой к матчу, учитывая его беспрецедентный характер.

Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила российских ватерполистов к соревнованиям в нейтральном статусе 1 января 2026 года. Им будет запрещено использовать любую национальную символику и публично ассоциировать себя с РФ.

Ранее бронзовый призер молодежного первенства Европы по борьбе украинец Артур Костюк во время церемонии награждения сошел с пьедестала и повернулся спиной во время исполнения гимна России. Инцидент произошел после финала в весовой категории до 86 кг, где победу одержал российский атлет Бозигит Исламгереев.