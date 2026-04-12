Пожар во Внуково унес жизнь одного человека

Пожар в жилом доме вспыхнул во Внуково в Москве, в результате погиб один человек, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, возгорание началось в квартире на втором этаже. Спасателям оперативно удалось локализовать пламя.

Уточняется, что ходе тушения из здания были эвакуированы 11 жильцов, всех их вывели в безопасную зону. Остальные находившиеся в доме люди не пострадали.

Ранее число жертв пожара в подмосковных Мытищах выросло до шести человек. Огонь вспыхнул в 17-этажном жилом доме. Среди тех, кому понадобилась медицинская помощь, был ребенок. Также один человек погиб. Всего были эвакуированы 146 человек. Экстренные службы помогли выбраться из здания 24 жителям, в том числе одному — с верхних этажей по автолестнице.

Перед этим посетителям торгового центра «Гиант» в Калининграде пришлось экстренно эвакуироваться из-за пожара. Огонь перекинулся с крыши на наружную рекламу, а потом — на парковку. МЧС развернуло оперштаб на месте происшествия, где работали семь бригад скорой помощи, 17 пожарных машин и свыше 80 сотрудников экстренных служб.