11 апреля 2026 в 04:29

Число пострадавших при пожаре в Мытищах изменилось

МЧС РФ: пять взрослых и ребенок пострадали при пожаре в многоэтажке в Мытищах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В подмосковных Мытищах после ночного пожара в 17-этажном жилом доме количество пострадавших увеличилось до шести человек, сообщили РБК в МЧС России. Среди тех, кому понадобилась медицинская помощь, есть один ребенок.

До этого ведомство сообщало об одном погибшем и троих раненых. На данный момент известно, что пожар полностью потушен.

Всего из здания эвакуировали 146 человек. Огнеборцы спасли 24 человека, в том числе одного с верхних этажей с помощью автолестницы. Еще 23 человека, включая четверых детей, были выведены по лестничным маршам — они оказались отрезаны от выхода из-за сильного задымления.

Пожар полностью потушен. Причину пожара установят дознаватели МЧС России. Всего пострадали шесть человек, один из них ребенок, — пояснили в ведомстве.

На базе школы развернули пункт временного размещения, куда обратились 27 человек. Ряд источников утверждает, что жители перед возгоранием слышали звук взрыва. Причину пожара установят дознаватели.

Ранее стало известно, что сигнал о возгорании поступил от жильцов дома 5 по улице Станционной. Особое внимание спасателями уделялось эвакуации жильцов с верхних этажей — с 11-го по 13-й. Со стороны лестничной клетки работали три звена газодымозащитной службы, которые выводили людей по лестничным маршам. С балконов верхних этажей людей спасали с помощью автоматических подъемных механизмов.

Число пострадавших при пожаре в Мытищах изменилось
Мощный взрыв в многоэтажке в Мытищах: пожар, погибшие, что известно
Один человек погиб при пожаре в Мытищах
Балкон многоквартирного дома вспыхнул в подмосковных Мытищах
