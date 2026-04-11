Число пострадавших при пожаре в Мытищах изменилось МЧС РФ: пять взрослых и ребенок пострадали при пожаре в многоэтажке в Мытищах

В подмосковных Мытищах после ночного пожара в 17-этажном жилом доме количество пострадавших увеличилось до шести человек, сообщили РБК в МЧС России. Среди тех, кому понадобилась медицинская помощь, есть один ребенок.

До этого ведомство сообщало об одном погибшем и троих раненых. На данный момент известно, что пожар полностью потушен.

Всего из здания эвакуировали 146 человек. Огнеборцы спасли 24 человека, в том числе одного с верхних этажей с помощью автолестницы. Еще 23 человека, включая четверых детей, были выведены по лестничным маршам — они оказались отрезаны от выхода из-за сильного задымления.

Пожар полностью потушен. Причину пожара установят дознаватели МЧС России. Всего пострадали шесть человек, один из них ребенок, — пояснили в ведомстве.

На базе школы развернули пункт временного размещения, куда обратились 27 человек. Ряд источников утверждает, что жители перед возгоранием слышали звук взрыва. Причину пожара установят дознаватели.

Ранее стало известно, что сигнал о возгорании поступил от жильцов дома 5 по улице Станционной. Особое внимание спасателями уделялось эвакуации жильцов с верхних этажей — с 11-го по 13-й. Со стороны лестничной клетки работали три звена газодымозащитной службы, которые выводили людей по лестничным маршам. С балконов верхних этажей людей спасали с помощью автоматических подъемных механизмов.