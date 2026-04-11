Балкон многоквартирного дома вспыхнул в подмосковных Мытищах Спасатели эвакуируют людей из жилого дома в Мытищах из-за пожара на 11-м этаже

В подмосковных Мытищах произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Как сообщили ТАСС в МЧС России, сигнал о возгорании поступил от жильцов дома по улице Станционная, дом 5.

Сигнал о пожаре поступил по адресу: г. о. Мытищи ул. Станционная, д. 5. Первыми прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что горит балкон на 11-м этаже 17-этажного дома, — уточнили в ведомстве.

В настоящее время все силы брошены на спасение людей и тушение огня. Информация о пострадавших уточняется.

Особое внимание уделяется эвакуации жильцов с верхних этажей — с 11-го по 13-й. Со стороны лестничной клетки работают три звена газодымозащитной службы, которые выводят людей по лестничным маршам. С балконов верхних этажей людей спасают с помощью автоматических подъемных механизмов. Самостоятельно из дома уже эвакуировались 20 жильцов.

