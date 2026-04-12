Знаменитого аргентинского футболиста с «бомбой» сняли с самолета Футболиста Эндрицци задержала полиция за шутку о бомбе в самолете

Полицейские задержали Аргентинского футболиста Эмилиано Эндрицци, выступающего за клуб «Химнасия и Эсгрима», прямо на борту самолета, сообщается в соцсетях. 32-летний спортсмен за считанные минуты до вылета в шутку выкрикнул, что у него с собой бомба.

По информации «Чемпионата», в результате вылет отложили и работа аэропорта нарушилась. Вовремя покинуть воздушную гавань не смогли более 1200 пассажиров.

Ранее российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поставил на место иностранного журналиста. На французском языке спортсмен ответил на выпады прессы после матча с «Тулузой». Журналист попытался спровоцировать спортсмена и спросил, не сомневается ли он в своих силах. Отмечается, что после ответа вратаря представитель прессы стал заикаться

До этого Чемпион России в составе «Краснодара» Федор Смолов рассказал, что не стал разбираться в истории с пропажей дорогих часов в Казани в ноябре 2024 года, а воспринял случившееся как «переплавку» аксессуара в чемпионский титул. По его словам, он решил относиться к этому именно так, потому что сезон в итоге стал для его команды победным.