Майонезные салаты в отставке. Мой фаворит весной — коулслоу: хрустящий, свежий, с ореховой ноткой

Беру капусту, яблоки и орехи — и за 5 минут готовлю салат коулслоу, который идеально подходит к мясу, рыбе или просто как легкий ужин. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для тех, кто любит свежие, хрустящие салаты с пикантной заправкой.

Получается обалденная вкуснятина: сочная хрустящая капуста, сладковато-кислые яблоки, ореховая нотка и нежная йогуртовая заправка с горчицей и лимоном.

Для приготовления вам понадобится: 400 г белокочанной капусты, 2 яблока (кисло-сладких), 50 г грецких орехов, 1 морковь, 2 столовые ложки лимонного сока. Для заправки: 100 мл натурального йогурта, 2 столовые ложки майонеза, 1 чайная ложка горчицы, 1 столовая ложка меда, соль, перец. Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке, яблоки нарежьте соломкой, сбрызните лимонным соком. Орехи порубите.

Для заправки смешайте йогурт, майонез, горчицу, мед, соль и перец. Соедините все ингредиенты, заправьте, перемешайте. Подавайте сразу — этот салат исчезает быстрее, чем вы его нарезали.

