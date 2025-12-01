Салат в виде елочной игрушки: приковывает внимание всех гостей — съедают вперед оливье

Приготовьте к Новому году потрясающий салат в виде елочной игрушки. Он приковывает внимание всех гостей и съедается вперед оливье.

Вкус этого салата — невероятное сочетание нежной курицы, сладковатого чернослива, овощей и сыра, объединенных майонезом. Яркий вид и прекрасный вкус сделают это блюдо хитом вашего праздника!

Вам понадобится: 300 г отварной курицы, 100 г чернослива, 3 яйца, 2 вареные моркови, 150 г твердого сыра, 1 вареная свекла, майонез. Яйца разделите на белки и желтки, натрите отдельно. Морковь, сыр и свеклу натрите на мелкой терке. Чернослив залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите и мелко нарежьте. Куриное мясо измельчите. Формируем салат на блюде: выкладываем слоями в форме полусферы курицу, смазываем майонезом, затем чернослив, желтки, морковь и сыр, каждый слой промазывая майонезом. Верхний слой — тертая свекла, которую нужно выложить продольными полосками или по кругу, чередуя с полосками из тертых белков, создавая эффект елочного шара. Дайте салату пропитаться 2–3 часа в холодильнике.

