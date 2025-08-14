Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Салат с кальмаром и крабовыми палочками! Простой рецепт для похудения

Салат с кальмаром и крабовыми палочками! Простой рецепт для похудения! Нежный, питательный и очень легкий салат, который порадует даже самых взыскательных гурманов! Сочетание кальмаров, крабовых палочек и яиц создает гармоничный вкус. Идеальный вариант для полезного перекуса или легкого ужина! Итого на 100 граммов 112 калорий.

Ингредиенты

  • Кальмар — 500 г
  • Крабовые палочки — 200 г
  • Яйца — 6 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Яблочный уксус — 3 ст. л.
  • Йогурт натуральный — 30 мл

Приготовление

  1. Кальмары чистим, опускаем в кипящую воду на 30 секунд и сразу вынимаем. Нарезаем тонкими полосками вместе с крабовыми палочками. Лук шинкуем полукольцами, заливаем уксусом и оставляем на 10 минут.
  2. Яйца варим вкрутую, отделяем белки от желтков и нарезаем соломкой. Сливаем уксус с лука, смешиваем все ингредиенты в салатнице, заправляем йогуртом и аккуратно перемешиваем. Подаем охлажденным — вкуснота невероятная!

Ранее мы готовили салат с копченой курицей, манго и авокадо! Изысканное сочетание вкусов.

