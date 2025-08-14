Салат с кальмаром и крабовыми палочками! Простой рецепт для похудения

Салат с кальмаром и крабовыми палочками! Простой рецепт для похудения! Нежный, питательный и очень легкий салат, который порадует даже самых взыскательных гурманов! Сочетание кальмаров, крабовых палочек и яиц создает гармоничный вкус. Идеальный вариант для полезного перекуса или легкого ужина! Итого на 100 граммов 112 калорий.

Ингредиенты

Кальмар — 500 г

Крабовые палочки — 200 г

Яйца — 6 шт.

Лук — 1 шт.

Яблочный уксус — 3 ст. л.

Йогурт натуральный — 30 мл

Приготовление

Кальмары чистим, опускаем в кипящую воду на 30 секунд и сразу вынимаем. Нарезаем тонкими полосками вместе с крабовыми палочками. Лук шинкуем полукольцами, заливаем уксусом и оставляем на 10 минут. Яйца варим вкрутую, отделяем белки от желтков и нарезаем соломкой. Сливаем уксус с лука, смешиваем все ингредиенты в салатнице, заправляем йогуртом и аккуратно перемешиваем. Подаем охлажденным — вкуснота невероятная!

