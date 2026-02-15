Салат «Хрустящий соблазн»: с чесночными сухариками и копченой ноткой

Этот салат покоряет с первой ложки — ароматные сухарики с чесноком, нежный сыр, сочная фасоль и копченая корейка создают идеальный баланс вкуса. Сытный, яркий и очень аппетитный — он отлично подойдет и для праздника, и для семейного ужина. Хрустящая текстура, сливочная заправка и насыщенный аромат делают его настоящим фаворитом на любом столе. Гости всегда просят рецепт — проверено не раз.

Ингредиенты: черствый хлеб — 2-3 кусочка, красная фасоль в собственном соку — 1 банка, консервированная кукуруза — 1 банка, твердый сыр — 150 г, копченая корейка — 100 г, вареные яйца — 3 шт., чеснок — 2 зубчика, майонез — 200 г, соль и перец — по вкусу.

Хлеб нарежьте кубиками, обваляйте в измельченном чесноке и подсушите на сковороде или в микроволновке до золотистости. Яйца и сыр натрите на крупной терке, корейку нарежьте соломкой, чеснок мелко измельчите. С фасоли и кукурузы слейте жидкость. Соедините все ингредиенты, посолите, поперчите, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Выложите салат в салатницу или придайте форму цилиндра с помощью кольца, посыпьте чесночными сухариками и украсьте зеленью. Подавайте сразу — пока сухарики остаются хрустящими и ароматными.

