Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 18:02

Салат с минтаем: готовьте тазик — невероятная вкуснота из простых продуктов. Исчезает первым со стола

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Делаю этот салат уже несколько дней подряд — и он не надоедает. Нежный, сочный, с лёгкой кислинкой и чесночным ароматом — оторваться просто невозможно. В следующий раз точно буду готовить сразу большую миску. Этот салат-закуска получается очень удачным: рыба — мягкая, овощи — ароматные, заправка — идеально сбалансированная. Подойдёт для будней, праздников и неожиданных гостей.

Ингредиенты: филе минтая или другой белой рыбы — 1 шт., маринованные огурцы — 2 шт., яйца — 3 шт., лук — 1 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, укроп — 2 веточки, майонез — по вкусу, лимонный сок — 1–2 ч. л., соль — по вкусу, растительное масло для жарки.

Рыбу приготовьте на пару, отварите или запеките, полностью остудите и разберите на кусочки. Яйца нарежьте мелко. Лук измельчите, морковь натрите и обжарьте до золотистости, затем остудите. В миске соедините рыбу, яйца и овощи, добавьте измельчённый чеснок, укроп, майонез, лимонный сок и соль. Всё аккуратно перемешайте и дайте салату немного настояться в холодильнике — так он станет ещё вкуснее.

Ранее мы делились рецептом интересного салата с жареным луком. Простая «Полянка» — съедается первым, а готовится из самых обычных продуктов.

Проверено редакцией
Читайте также
Уютный домашний фыдджын с рубленым мясом — готовлю на радость семье: а вы и дальше жуйте скучную пиццу
Общество
Уютный домашний фыдджын с рубленым мясом — готовлю на радость семье: а вы и дальше жуйте скучную пиццу
Капусту покупаю килограммами — запекаю с сыром и сливками, нежнее этого гратена я ничего не ела
Общество
Капусту покупаю килограммами — запекаю с сыром и сливками, нежнее этого гратена я ничего не ела
Порционный салат «Миллион» — нежный, воздушный и по-настоящему праздничный
Общество
Порционный салат «Миллион» — нежный, воздушный и по-настоящему праздничный
Делается за 5 минут, варить не нужно: яркий салат «Ветчинный», который поражает вкусом
Общество
Делается за 5 минут, варить не нужно: яркий салат «Ветчинный», который поражает вкусом
Ужин за 15 минут: сочный минтай в сливочном соусе. Это блюдо — палочка выручалочка для каждого дня
Общество
Ужин за 15 минут: сочный минтай в сливочном соусе. Это блюдо — палочка выручалочка для каждого дня
салаты
минтай
морковь
лук
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Падение детей в колодец на парковке в Москве попало на видео
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
Раскрыто, чем занимается Сабуров после депортации из России
Слуцкий назвал главный плюс нового раунда переговоров по Украине в Женеве
Цены на огурцы бьют рекорды: что происходит, когда подешевеют
Появились кадры штурма здания опасной секты в российском регионе
Сложные узлы из металла: почему заказчики уходят от зарубежных поставок
«Харьков за Пушкина»: зачем в городе возрождают языковые патрули
«Все нормативы»: Лукашенко пообещал проверить физподготовку Хренина
Как отметить Масленицу и не нарушить православные традиции. Топ-6 советов
Песков объяснил выбор Женевы для нового этапа переговоров
Гуменник попал в топ-15 лучших образов Олимпиады-2026 по версии Vogue
Раскрыт исход битвы бизнесмена и Киркорова за пирс и теннисный корт
Женщина толкнула коляску с годовалой дочерью под проезжавшую машину
Разгрузка оборудования для АЭС в Египте обернулась гибелью человека
Академик раскрыл статистику заболевания детским раком в России
Мерц признал слабость Евросоюза перед Россией
Африканист объяснила, зачем Нигер объявил войну Франции
Посмотреть в глаза: Жизель Пелико навестит мужа-насильника в тюрьме
Испания, отношения с Домогаровым, дети: как живет Марина Александрова
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.