Салат с минтаем: готовьте тазик — невероятная вкуснота из простых продуктов. Исчезает первым со стола

Делаю этот салат уже несколько дней подряд — и он не надоедает. Нежный, сочный, с лёгкой кислинкой и чесночным ароматом — оторваться просто невозможно. В следующий раз точно буду готовить сразу большую миску. Этот салат-закуска получается очень удачным: рыба — мягкая, овощи — ароматные, заправка — идеально сбалансированная. Подойдёт для будней, праздников и неожиданных гостей.

Ингредиенты: филе минтая или другой белой рыбы — 1 шт., маринованные огурцы — 2 шт., яйца — 3 шт., лук — 1 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, укроп — 2 веточки, майонез — по вкусу, лимонный сок — 1–2 ч. л., соль — по вкусу, растительное масло для жарки.

Рыбу приготовьте на пару, отварите или запеките, полностью остудите и разберите на кусочки. Яйца нарежьте мелко. Лук измельчите, морковь натрите и обжарьте до золотистости, затем остудите. В миске соедините рыбу, яйца и овощи, добавьте измельчённый чеснок, укроп, майонез, лимонный сок и соль. Всё аккуратно перемешайте и дайте салату немного настояться в холодильнике — так он станет ещё вкуснее.

