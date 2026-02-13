Интересный салат с жареным луком: простая «Полянка» — съедается первым, а готовится из самых обычных продуктов

Этот салат «Полянка» всегда вызывает интерес у гостей. Нежная курочка, хрустящий жареный лук, маринованные огурчики и грибы создают очень яркое и запоминающееся сочетание. Вкус получается насыщенным, сочным и по-настоящему домашним. Готовится просто, выглядит аппетитно и отлично подходит как для праздников, так и для семейного ужина.

Ингредиенты: куриное филе — 400 г, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., растительное масло — для жарки, яичные белки варёные — 3 шт., маринованные огурцы — по вкусу, маринованные грибы — по вкусу, майонез — по вкусу, соль — по вкусу.

Куриное филе отваривают в подсоленной воде, остужают и нарезают мелкими кусочками. Лук нарезают полукольцами и обжаривают в растительном масле до золотистого цвета. Морковь натирают на тёрке и слегка обжаривают вместе с луком. Белки натирают на крупной тёрке, огурцы и грибы нарезают мелкими кусочками. Салат собирают слоями: курица, жареные овощи, огурцы, грибы, белки, майонез. Всё аккуратно соединяют и убирают в холодильник на 30–40 минут для пропитки.

