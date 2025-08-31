Рулеты-омлеты с начинкой! Вкуснейший завтрак за 15 минут

Эти легкие и нежные рулеты-омлеты с творожным сыром, хрустящим салатом и ароматной ветчиной станут идеальным началом дня. Они сочетают в себе белковую насыщенность, свежесть зелени и пикантность мясной нотки, оставаясь при этом низкокалорийными. Прекрасный вариант для питательного завтрака, который готовится всего за 15 минут.
Ингредиенты
- Яйца куриные крупные — 4 шт.
- Сыр творожный мягкий — 4 ст. л.
- Ветчина — 80 г
- Листья салатные (микс) — горсть
- Зелень свежая — 1 пучок
- Уксус бальзамический — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Вода холодная — 4 ч. л.
- Масло для смазывания сковороды — по необходимости
Приготовление
- Каждое яйцо взбивают в отдельной миске с чайной ложкой холодной воды и щепоткой соли до однородности. Разогревают антипригарную сковороду небольшого диаметра, при необходимости слегка смазывают маслом и выливают одну порцию яичной смеси, быстро распределяя ее тонким слоем по всей поверхности. Обжаривают омлет с одной стороны до полного схватывания, аккуратно перекладывают на плоскую поверхность и повторяют процесс с оставшимися яйцами.
- Готовые омлеты слегка охлаждают, затем смазывают каждый тонким слоем творожного сыра, посыпают измельченной зеленью, выкладывают тонкие ломтики ветчины и сверху распределяют салатные листья, сбрызнутые бальзамическим уксусом. Омлеты плотно сворачивают в рулеты, придавая им форму, и подают сразу же, пока они сохраняют тепло и хрусткость.
