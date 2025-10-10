Рулетики-блинчики с начинкой из тунца и огурца: вкусный рецепт правильной еды

Рулетики-блинчики с начинкой из тунца и огурца: вкусный рецепт правильной еды

Рулетики-блинчики с начинкой из тунца и огурца: вкусный рецепт правильной еды. Нежные блины без муки, легкая начинка из тунца и пикантный йогуртовый соус создают вкуснейшее сочетание. Идеальный выбор для полезного перекуса или легкого ужина без лишних калорий.

Ингредиенты

Тунец консервированный — 1 банка (150 г)

Яйца — 2 шт.

Отруби овсяные — 6 ст. л.

Йогурт натуральный — 6 ст. л.

Огурец — 1 шт.

Салат листовой — 50 г

Молоко обезжиренное — 50 мл

Масло оливковое — 1 ч. л.

Куркума — 0.5 ч. л.

Перец черный — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление

Для блинов взбейте яйца с молоком, добавьте отруби, 1 ст. л. йогурта, масло и соль. Дайте тесту постоять 10 минут. Жарьте на сухой антипригарной сковороде с двух сторон. Для соуса смешайте оставшийся йогурт с куркумой и перцем. Слейте жидкость с тунца, нарежьте огурец соломкой. На готовые блины нанесите соус, выложите лист салата, тунца и огурец. Плотно сверните рулетиками и подавайте свежими.

Ранее мы делились шикарным рецептом блинов на сметане. Вкуснятина на завтрак и перекус.