Рулетики-блинчики с начинкой из тунца и огурца: вкусный рецепт правильной еды. Нежные блины без муки, легкая начинка из тунца и пикантный йогуртовый соус создают вкуснейшее сочетание. Идеальный выбор для полезного перекуса или легкого ужина без лишних калорий.
Ингредиенты
- Тунец консервированный — 1 банка (150 г)
- Яйца — 2 шт.
- Отруби овсяные — 6 ст. л.
- Йогурт натуральный — 6 ст. л.
- Огурец — 1 шт.
- Салат листовой — 50 г
- Молоко обезжиренное — 50 мл
- Масло оливковое — 1 ч. л.
- Куркума — 0.5 ч. л.
- Перец черный — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Для блинов взбейте яйца с молоком, добавьте отруби, 1 ст. л. йогурта, масло и соль. Дайте тесту постоять 10 минут. Жарьте на сухой антипригарной сковороде с двух сторон. Для соуса смешайте оставшийся йогурт с куркумой и перцем.
- Слейте жидкость с тунца, нарежьте огурец соломкой. На готовые блины нанесите соус, выложите лист салата, тунца и огурец. Плотно сверните рулетиками и подавайте свежими.
