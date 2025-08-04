Рулет из слоеного теста с кабачками и сыром! Хоть к вину, хоть к супу

Рулет из слоеного теста с кабачками и сыром! Хоть к вину, хоть к супу

Рулет из слоеного теста с кабачками и сыром! Закуска хоть к вину, хоть к супу! Эта хрустящая закуска покорит ваших гостей нежным сочетанием кабачков, сыра и вяленых томатов. Готовится просто, а выглядит по-ресторанному эффектно!

Ингредиенты:

слоеное тесто — 500 г;

кабачок (цукини) — 1 средний (около 300 г);

сыр твердый — 200 г;

яйца вареные — 2 шт.;

вяленые томаты — 50 г;

укроп свежий — 20 г;

чеснок — 1 зубчик;

сметана — 100 г;

яйцо для смазки — 1 шт.;

кунжут — 1 ч. л.;

перец черный — по вкусу.

Приготовление:

Раскатайте слоеное тесто в прямоугольный пласт толщиной 3–4 мм. Кабачок нарежьте вдоль тонкими ломтиками (2–3 мм) с помощью овощечистки или острого ножа. Приготовьте начинку: натрите сыр и вареные яйца, добавьте мелко нарезанные томаты, укроп, чеснок, сметану и перец. Тщательно перемешайте. Равномерно распределите начинку по тесту, оставляя 2 см свободными с одного края. Выложите ломтики кабачка поверх начинки внахлест. Аккуратно сверните рулет, начиная с заполненного края. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом. Выпекайте 25–30 минут при 180°C до золотистой корочки.

Подавайте теплым, нарезав на порционные кусочки.

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