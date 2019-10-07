https://static.news.ru/photo/09d1da2a-e91e-11e9-bc14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что в Росгвардии не нашли признаков, подтверждающих нарушения в действиях силовиков при задержании актёра Павла Устинова.

Такой ответ он получил на свой запрос, направленный в адрес главы ведомства Виктора Золотова, передаёт « Интерфакс ».

Тверской суд 16 сентября 2019 года признал Павла Устинова виновным в применении опасного для здоровья насилия по отношению к представителю власти и приговорил его к трём с половиной годам колонии общего режима.

Вечером того же дня актёр Александр Паль запустил флешмоб в поддержку Павла. Инициативу поддержали звёзды шоу-бизнеса, худруки и артисты московских театров, журналисты и священники, генсек «Единой России» Андрей Турчак и другие. 17 сентября у здания администрации президента начались одиночные пикеты с требованием освободить Устинова и других фигурантов «московского дела».

20 сентября Московский городской суд заменил меру пресечения в отношении Устинова с ареста на подписку о невыезде. Об освобождении фигуранта из-под ареста ходатайствовала прокуратура. Защита в лице Дмитрия Чешкова и Анатолия Кучерены поддержала ходатайство. Сам Устинов участвовал в процессе по видеосвязи. На заседание также пришли актёры Таисия Вилкова и Павел Табаков.

30 сентября Мосгорсуд изменил приговор Тверского суда актёру Павлу Устинову. Категорию преступления изменили с тяжкой на среднюю тяжесть. Кроме того, уменьшили наказание до одного года лишения свободы условно, писал News.ru.