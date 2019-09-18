https://static.news.ru/photo/006cc65a-d9e9-11e9-8f21-fa163e074e61_660.jpg Павел Устинов Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал «вопиющей несправедливостью» ситуацию, в которой оказался актёр Павел Устинов. Молодого человека осудили на 3,5 года из-за вывиха плеча у сотрудника ОМОН, участвовавшего в его задержании во время несогласованной акции 3 августа в Москве.

В Сети полно видеороликов с места задержания. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро. Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок. В момент задержания, он естественно попытался увернуться. Да, сотрудник Росгвардии упал, споткнувшись. Но на видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал, — пишет политик в Instagram.

Турчак также возмущён работой суда, не выслушавшего аргументы стороны защиты и даже не посмотревшего видео с места задержания:

Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо.⠀

Сенатор надеется, что суд следующей инстанции справедливо разберётся в ситуации и «тщательно изучит все видеозаписи, очевидно, являющиеся неопровержимым доказательством невиновности Павла Устинова».

16 сентября Тверской суд приговорил актёра Павла Устинова к трём с половиной годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении опасного для здоровья насилия к омоновцу (ч. 2 статьи 318 УК). По версии следствия и суда, Устинов участвовал в несогласованной акции 3 августа, за что его задержали. При этом, говорится в постановлении суда, он активно сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа, чем нанёс тому физические и нравственные страдания.

Судья Алексей Криворучко во время дела Павла дважды отказал в ходатайстве защиты Устинова о просмотре видеозаписи. На ней виден момент до задержания обвиняемого, однако суд отказался приобщать видео. К показаниям свидетелей, которые присутствовали на месте в момент задержания и фиксировали происходящее на видео, суд отнёсся критически, заявив, что «показания свидетелей опровергаются показаниями потерпевшего, которому нет оснований не доверять».

В итоге Криворучко приговорил актёра к 3,5 годам колонии. Такое решение суда и сам факт обвинения возмутили общественность. В Сети начался флешмоб в поддержку осуждённого. За Устинова вступились звёзды шоу-бизнеса, худруки и актёры московских театров, журналисты и священники, писал News.ru.