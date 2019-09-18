Павел Устинов Павел Устинов Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал «вопиющей несправедливостью» ситуацию, в которой оказался актёр Павел Устинов. Молодого человека осудили на 3,5 года из-за вывиха плеча у сотрудника ОМОН, участвовавшего в его задержании во время несогласованной акции 3 августа в Москве.

В Сети полно видеороликов с места задержания. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро. Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок. В момент задержания, он естественно попытался увернуться. Да, сотрудник Росгвардии упал, споткнувшись. Но на видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал, — пишет политик в Instagram.

Турчак также возмущён работой суда, не выслушавшего аргументы стороны защиты и даже не посмотревшего видео с места задержания:

Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо.

Сенатор надеется, что суд следующей инстанции справедливо разберётся в ситуации и «тщательно изучит все видеозаписи, очевидно, являющиеся неопровержимым доказательством невиновности Павла Устинова».

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Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать. В сети полно видеороликов с места задержания. Я пересмотрел многие по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро. Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания. В момент задержания, он естественно попытался увернуться. Да, сотрудник Росгвардии упал, споткнувшись. Но на видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал. Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо. Когда дело будет рассматриваться в суде вышестоящей инстанции, должны быть учтены все без исключения аргументы стороны защиты Павла Устинова, приняты во внимание и тщательно изучены все видеозаписи, очевидно, являющиеся неопровержимым доказательством невиновности Павла Устинова. Сотни, тысячи неравнодушных людей со всей страны сегодня справедливо возмущены. И это понятно. Мы вместе должны добиваться справедливости. #россия #павелустинов #закон #богестьлюбовь #милость #прощение #справедливость #точтонасобъединяет

Публикация от @ er_turchak

16 сентября Тверской суд приговорил актёра Павла Устинова к трём с половиной годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении опасного для здоровья насилия к омоновцу (ч. 2 статьи 318 УК). По версии следствия и суда, Устинов участвовал в несогласованной акции 3 августа, за что его задержали. При этом, говорится в постановлении суда, он активно сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа, чем нанёс тому физические и нравственные страдания.

Судья Алексей Криворучко во время дела Павла дважды отказал в ходатайстве защиты Устинова о просмотре видеозаписи. На ней виден момент до задержания обвиняемого, однако суд отказался приобщать видео. К показаниям свидетелей, которые присутствовали на месте в момент задержания и фиксировали происходящее на видео, суд отнёсся критически, заявив, что «показания свидетелей опровергаются показаниями потерпевшего, которому нет оснований не доверять».

В итоге Криворучко приговорил актёра к 3,5 годам колонии. Такое решение суда и сам факт обвинения возмутили общественность. В Сети начался флешмоб в поддержку осуждённого. За Устинова вступились звёзды шоу-бизнеса, худруки и актёры московских театров, журналисты и священники, писал News.ru.

 

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