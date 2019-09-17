https://static.news.ru/photo/77e6dda4-be07-11e9-9da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Группа представителей Русской православной церкви (РПЦ) призвала российские власти пересмотреть приговоры некоторых участников прошедших в Москве акций протеста.

Мы, священники Русской православной церкви, каждый от своего имени, считаем своим долгом выразить убеждение в необходимости пересмотра судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду фигурантов «московского дела», — говорится в открытом письме, текст которого имеется в редакции «Интерфакса» .

Священники также напомнили судьям и представителям силовых структур, что многие из них крещены в Православной церкви и считают себя верующими людьми. Они также отметили, что судебные разбирательства не должны носить репрессивный характер, а вынесенные приговоры нацелены на запугивание россиян, а не на справедливое наказание. Представители РПЦ подчеркнули, что в таких условиях невозможно построить свободное общество.

Мы призываем всех к усиленной молитве о заключённых и о тех людях, в руках которых оказалась их судьба, — говорится в документе.

После акций 27 июля и 3 августа Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).

Ранее News.ru писал о том, что 16 сентября Тверской суд приговорил актёра Павла Устинова к трём с половиной годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении опасного для здоровья насилия к омоновцу (ч. 2 статьи 318 УК). По версии следствия и суда, Устинов участвовал в несогласованной акции 3 августа, за что его задержали. При этом, говорится в постановлении суда, он активно сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа, чем нанёс тому физические и нравственные страдания.