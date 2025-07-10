Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 19:14

В ГД призвали РПЦ «урезонить» назвавшего россиянок «дохлыми» протоиерея

Останина: РПЦ следует обратить внимание на высказывания протоиерея Ткачева

Андрей Ткачев Андрей Ткачев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Русской православной церкви следует урезонить протоиерея Андрея Ткачева, назвавшего россиянок «дохлыми и трусливыми бабами», высказала мнение в разговоре с RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, мнение священника едва ли отражает позицию РПЦ.

Нет, он не определяет повестку дня РПЦ. Но он, к сожалению, наводит тень на [Русскую] православную церковь. Потому что нет в традициях РПЦ оскорбительного отношения к женщинам — не было, нет и, я уверена, никогда не будет, — подчеркнула она.

Кроме того, парламентарий указала, что такие оскорбительные высказывания в адрес женщин могут привести к тому, что Церковь потеряет многих верующих прихожанок. Она подчеркнула, что женщины составляют важную часть российской паствы.

До этого депутат Нина Останина заявила, что представителям духовенства следует отказаться от резких высказываний в адрес женщин, поскольку они могут спровоцировать отток верующих из храмов и подорвать доверие к Русской православной церкви. Парламентарий подчеркнула, что большинство прихожан составляют женщины и, если бы РПЦ относилась к ним неуважительно, они не посещали бы богослужения.

Госдума
Нина Останина
РПЦ
священники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где откроется штаб-квартира «коалиции желающих»
Составлен список звезд, которые поддержали атаки ВСУ на Москву
«Орешником» за Курск, рекорд Белоусова, новый удар по мигрантам: что дальше
Надбавка к пенсии россиянам: у кого она может вырасти втрое
На Украине рассказали о новой «тактике» российских военных
Стало известно, на каком основании продлили арест Евгении Гуцул
Стало известно, о чем говорили Кейт Миддлтон и Брижит Макрон
Захарова с иронией отреагировала на сообщения о подмигнувшем Лаврову Рубио
Известный российский бизнесмен объявлен в розыск
Появилась ориентировка на подозреваемых в ликвидации полковника СБУ
Фицо назвал условия поддержки Словакией санкций против России
Самые быстрые булочки на завтрак: готовим их всего из 3 ингредиентов
Раскрыта схема заработка командиров ВСУ на дезертирах
Раскрыты подробности бракоразводного процесса звезды «Бумера»
Украинские БПЛА «закрыли» московские аэропорты
«Концы в воду»: военэксперт о причине уничтожения Украиной тел своих бойцов
Гендиректору МХАТ предъявили обвинение
Главреда крупного российского спортивного ресурса судили за пропаганду ЛГБТ
В ГД призвали РПЦ «урезонить» назвавшего россиянок «дохлыми» протоиерея
В Раде рассказали, во что выродилась мобилизация в стране
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.