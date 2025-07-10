В ГД призвали РПЦ «урезонить» назвавшего россиянок «дохлыми» протоиерея

Русской православной церкви следует урезонить протоиерея Андрея Ткачева, назвавшего россиянок «дохлыми и трусливыми бабами», высказала мнение в разговоре с RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, мнение священника едва ли отражает позицию РПЦ.

Нет, он не определяет повестку дня РПЦ. Но он, к сожалению, наводит тень на [Русскую] православную церковь. Потому что нет в традициях РПЦ оскорбительного отношения к женщинам — не было, нет и, я уверена, никогда не будет, — подчеркнула она.

Кроме того, парламентарий указала, что такие оскорбительные высказывания в адрес женщин могут привести к тому, что Церковь потеряет многих верующих прихожанок. Она подчеркнула, что женщины составляют важную часть российской паствы.

До этого депутат Нина Останина заявила, что представителям духовенства следует отказаться от резких высказываний в адрес женщин, поскольку они могут спровоцировать отток верующих из храмов и подорвать доверие к Русской православной церкви. Парламентарий подчеркнула, что большинство прихожан составляют женщины и, если бы РПЦ относилась к ним неуважительно, они не посещали бы богослужения.