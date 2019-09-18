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Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева и издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратились к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой обжаловать приговор актёру Павлу Устинову.

Текст совместного заявления опубликован в Telegram-канале Венедиктова.

Главы СМИ считают, что приговор Устинову является необоснованным и незаконным в связи с тем, что судья Тверского суда Алексей Криворучко не приобщил к материалам видеозаписи задержания актёра сотрудниками ОМОНа, которые предоставили «Новая газета» и «Дождь».

Видеозапись является объективным доказательством, поскольку на ней запечатлены вышеуказанные события в режиме реального времени, — говорится в жалобе.

16 сентября Павла Устинова приговорили к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Его обвиняли в применении насилия в отношении сотрудника ОМОНа в Москве 3 августа.

Как ранее писал News.ru, зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой опротестовать приговор актёру Павлу Устинову.