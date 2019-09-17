https://static.news.ru/photo/da909906-d930-11e9-bc9f-fa163e074e61_660.jpg Павел Устинов Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Художественные руководители нескольких московских театров выступили в защиту актёра Павла Устинова, которого осудили на три с половиной года за «применение опасного для жизни насилия к бойцу ОМОН» во время несанкционированной акции 3 августа в столице.

В частности, артиста поддержали худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев, худрук Театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис, кинорежиссёры Нигина Сайфуллаева и Наталья Меркулова, актёр Семён Трескунов, пишет ТАСС .

Они обнародовали на своих официальных страницах в социальных сетях плакат «Я/Мы Павел Устинов». Надпись отсылает к нашумевшему делу журналиста Ивана Голунова, задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотических веществ.

Кроме того, с обращением к общественности и призывом обратить внимание на дело Устинова выступил худрук «Сатирикона» Константин Райкин.

Отмечается, что акцию в поддержку осуждённого артиста начал актёр Александр Паль. Он также был участником событий 3 августа.

Как ранее сообщал News.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать оценку приговору актёру Павлу Устинову. Также он заявил, что по данной ситуации не стоит делать обобщающих выводов.

Сам Устинов отказался признавать свою вину. Устинов настаивает, что в районе проведения акции он оказался случайно, а насилия к росгвардейцу он не применял.