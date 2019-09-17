https://static.news.ru/photo/31674996-d936-11e9-b00d-fa163e074e61_660.jpg Павел Устинов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В защиту актёра Павла Устинова продолжают высказываться его коллеги, в том числе и знаменитости. Молодого человека осудили на три с половиной года за «применение опасного для жизни насилия к бойцу ОМОНа» во время несогласованной акции 3 августа в Москве.

Видео в поддержку артиста записали Гарик Харламов, Екатерина Варнава, Даниил Козловский и другие.

Это где-то в законодательстве прописано, что за вывих плеча сотрудника Росгвардии дают 3,5 года? Павла надо выпускать и пересматривать историю с приговорами. Что-то здесь не так, — считает Харламов.

Его коллега по Comedy Club Екатерина Варнава публикует на своей странице в Instagram видео задержания. Павел стоит в стороне, когда на него набрасываются росгвардейцы.

Однозначно сейчас происходит что-то нездоровое, непрозрачное, несправедливое. Мы — общество, обладающее правами и свободами, которое государство обязано признавать, соблюдать и защищать по конституции. Но пока на этом видео мы видим, как государство защищается от общества. Почему? Зачем? — недоумевает артистка.

История с Павлом Устиновым может случиться с каждым, уверен актёр Данила Козловский:

Вполне реальное будущее, когда случайно оказавшись где-нибудь рядом с митингом, вас заберут люди в форме и бронежилетах, где позже выяснится, что одному из этих сотрудников во время задержания вы нанесли непоправимую глубокую царапину в районе ладони или страшную психологическую травму, за что вас приговорят к лишению свободы.

Видео в поддержку Устинова записали также певица Полина Гагарина, актёр Семён Слепаков, художественные руководители театров имени Пушкина Евгений Писарев, имени Маяковского Миндаугас Карбаускис, «Сатирикона» Константин Райкин, кинорежиссёры Нигина Сайфуллаева и Наталья Меркулова, актёры Семён Трескунов, Геннадий Смирнов и другие, писал News.ru.