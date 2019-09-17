Павел Устинов Павел Устинов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В защиту актёра Павла Устинова продолжают высказываться его коллеги, в том числе и знаменитости. Молодого человека осудили на три с половиной года за «применение опасного для жизни насилия к бойцу ОМОНа» во время несогласованной акции 3 августа в Москве.

Видео в поддержку артиста записали Гарик Харламов, Екатерина Варнава, Даниил Козловский и другие.

Это где-то в законодательстве прописано, что за вывих плеча сотрудника Росгвардии дают 3,5 года? Павла надо выпускать и пересматривать историю с приговорами. Что-то здесь не так, — считает Харламов.

Его коллега по Comedy Club Екатерина Варнава публикует на своей странице в Instagram видео задержания. Павел стоит в стороне, когда на него набрасываются росгвардейцы.

Однозначно сейчас происходит что-то нездоровое, непрозрачное, несправедливое. Мы — общество, обладающее правами и свободами, которое государство обязано признавать, соблюдать и защищать по конституции. Но пока на этом видео мы видим, как государство защищается от общества. Почему? Зачем? — недоумевает артистка.

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Каждый, кто обучается, на юриста, обязательно изучает логику. В древности ее назвали наукой о правильном мышлении, сегодня она определяется более обще - как наука о формах и законах мышления, о способах доказательств и опровержений. Весь логический процесс происходит в рамках рассуждений. Резюмируя всё выше сказаное, логично возникает вопрос, как так получилось, что человека, который просто прогуливался по улице, разговаривая по телефону, подвергли жёсткому вероломному задержанию и в итоге осудили на 3,5 года? По видео очевидно, что «люди в черном» уверенно шли к конкретному человеку. По видео также видно, что умышленного действия со стороны Павла Устинова (именно его осудили за нападение на бойца Росгвардии) нет, он получал удары. Какая логика, какие факты, неизвестные общественности и очевидцам, заставили судью принять такое решение? Что мы не видим, что мы не понимаем? Из приведенных фактов я не вижу оснований для 3,5 лет в колонии. Да, допускаю, чего-то могу не знать, тогда просветите. Однозначно сейчас происходит что-то нездоровое, непрозрачное, несправделивое. Мы - общество, обладающие правами и свободами, которое государство обязано признавать, соблюдать и защищать по Конституции. Но пока на этом видео мы видим, как государство защищается от общества. Почему? Зачем?

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)

История с Павлом Устиновым может случиться с каждым, уверен актёр Данила Козловский:

Вполне реальное будущее, когда случайно оказавшись где-нибудь рядом с митингом, вас заберут люди в форме и бронежилетах, где позже выяснится, что одному из этих сотрудников во время задержания вы нанесли непоправимую глубокую царапину в районе ладони или страшную психологическую травму, за что вас приговорят к лишению свободы.

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Четыре сотрудника правоохранительных органов в шлемах и бронежилетах, сцепившись друг с другом локтями, образуя живую стену, задерживают (одного!!!) артиста Павла Устинова. Видео здесь: @tvrain_inside Позже, один из этих солдат жалуется на «вывих плеча». Это оказывается достаточным, чтобы Павла приговорить к трём с половиной годам лишения свободы!! Это исключительно сухой факт. А дальше сами делайте выводы и предоставляйте вполне реальное будущее, когда случайно оказавшись где нибудь рядом с митингом или с толпой народа, где вы вполне возможно, даже не поймёте в чем дело, Вас заберут люди в форме и бронежилетах, где позже выяснится, что одному из этих сотрудников во время задержания, Вы нанесли непоправимую глубокую царапину в районе ладони или страшную психологическую травму, за что Вас приговорят к лишению свободы на несколько (а то и более) лет. И вот так просто и страшно меняется человеческая жизнь, которая все больше и больше обесценивается и становится не важным. Сейчас дело не в цеховой солидарности, а в том, что это напрямую касается и меня, тоже. Чудовищная несправедливость и цинизм, с которым это делается, может коснуться каждого. #свободупавлуустинову

Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky)

Видео в поддержку Устинова записали также певица Полина Гагарина, актёр Семён Слепаков, художественные руководители театров имени Пушкина Евгений Писарев, имени Маяковского Миндаугас Карбаускис, «Сатирикона» Константин Райкин, кинорежиссёры Нигина Сайфуллаева и Наталья Меркулова, актёры Семён Трескунов, Геннадий Смирнов и другие, писал News.ru.

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Почему они всегда выбирают самый глупый способ решения проблемы? Вместо того, чтобы выслушать - затыкают, вместо того, чтобы объяснять - запугивают. Вместо того, чтобы доказать - занимаются беспределом. К чему это, по их мнению, приведет? Проблемы решатся сами собой? Все обо всем забудут? Их начнут уважать и любить? Возмущены уже даже самые лояльные, те, кто никогда ничего не писал и никуда не выходил. Прямо пособие по тому, как хреновую ситуацию сделать еще хреновей. Присоединяюсь к тем, кто требует пересмотреть приговор Павлу Устинову и остальным получившим тюремные сроки за то, что нанесли «страшные» увечья доблестным росгвардейцам и омоновцам. То, что происходит - гнусно и мерзко.

Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon)

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