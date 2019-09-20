https://static.news.ru/photo/da5503ee-dbbc-11e9-b9a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Актёр Павел Устинов вышел из московского СИЗО № 4 «Медведь». Его вывезли с территории на машине ФСИН.

20 сентября Московский городской суд заменил меру пресечения в его отношении с ареста на подписку о невыезде. Об освобождении Устинова из-под ареста ходатайствовала прокуратура. Защита в лице Дмитрия Чешкова и Анатолия Кучерены поддержала ходатайство. Сам Устинов участвовал в процессе по видеосвязи. На заседание также пришли актёры Таисия Вилкова и Павел Табаков.

Тверской суд 16 сентября признал Устинова виновным в применении опасного для здоровья насилия по отношению к представителю власти и приговорил к трём с половиной годам колонии общего режима.

Вечером того же дня актёр Александр Паль запустил флешмоб в поддержку Павла: его инициативу подхватили десятки актёров, которые записывали видеоролики. 17 сентября у здания администрации президента начались одиночные пикеты с требованием освободить Устинова и других фигурантов «московского дела».

Как писал News.ru, мама актёра Павла Устинова Татьяна назвала победой решение суда об изменении меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.