16 сентября Тверской суд приговорил актёра Павла Устинова к трём с половиной годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении опасного для здоровья насилия к омоновцу (ч. 2 статьи 318 УК). По версии следствия и суда, Устинов участвовал в несогласованной акции 3 августа, за что его задержали. При этом, говорится в постановлении суда, он активно сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа, чем нанёс тому физические и нравственные страдания.

Судья Криворучко во время дела Павла дважды отказал в ходатайстве защиты Устинова о просмотре видеозаписи. На ней виден момент до задержания обвиняемого, однако суд отказался приобщать видео, так как «эти данные уже имеются в деле». К показаниям свидетелей Полонского и Козловского, которые присутствовали на месте в момент задержания и фиксировали происходящее на видео, суд отнёсся критически.

Показания свидетелей опровергаются показаниями потерпевшего, которому нет оснований не доверять. Кроме того, показания свидетелей противоречат друг другу: Полонский утверждает, что Устинов смотрел в телефон, в то время как Козловский говорит, что подсудимый прохаживался туда-обратно, — сказал судья во время оглашения решения.

Этот приговор стал очередным в рамках т. н. «московского дела». Ранее по той же 318 статье УК осудили ещё четверых — Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Ивана Подкопаева и Данила Беглеца. Все они также получили реальные сроки — от двух до трёх с половиной лет колонии.

Адвокат Павла Дмитрий Чешко после приговора суда заявил, что это решение, конечно, будет обжаловано.

Мы будем просить суд апелляционной инстанции отправить дело на новое рассмотрение. Будем ходатайствовать о назначении судебных экспертиз. Будем добиваться приобщения видеозаписи, свидетельствующей о том, что это было по сути не задержание, а нападение четырёх амбалов на беззащитного прохожего, — сказал он.

Главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов перечислил несколько шагов, как можно исправить сложившуюся ситуацию. Одной из мер он называет отставку судей.

Отставка главы Мосгорсуда Ольги Егоровой. Пусть почетная, но новый человек в кресле председателя Мосгора уже лучше. В отставку еще пару судей, того же Криворучко. На пенсию, она у судей хорошая. Другие судьи поймут знак, поверьте, — пишет он в своём Telegram-канале.

Однако глава «Агоры» Павел Чиков в своём Telegram-канале, заметил, что первый шаг должен быть в изменении статуса осуждённых и обвиняемых в «московском деле».

Замена в апелляции всем наказаний с реального на условное и освобождение из-под стражи как осужденных, так и подследственных, — заключил правозащитник.

Вечером 16 сентября актёр Александр Паль запустил в соцсетях флешмоб в поддержку Павла Устинова и с требованием его освободить. Его поддержали многие другие актёры и артисты. Интернет-акция проходит под хештегами #свободуПавлуУстинову и #ямыПавелУстинов (по аналогии с названием общественной кампании в поддержку Ивана Голунова).

То, за что его осудили, мне кажется, не соответствует действительности. На видео прекрасно видно, что Паша не оказывал сопротивления и не выкрикивал лозунгов. Я думаю, что это полностью сфабрикованное дело. Это произвол и самосуд. Я думаю, что мы должны обратить внимание властей на очередной произвол и самосуд, — сказал Паль в своём видеообращении.

Актриса Ирина Горбачёва поддержала инициативу Паля и написала следующее.

Актера Павла Устинова хотят посадить на 3,5 года за «сопротивление сотрудникам» на видео задержания видно, как это было и что Павел ничего не сделал, но.... публичная порка и самосуд у нашей «Власти» в крови!! Я против этого приговора! Я против таких «судей». Я против такой власти! Свободу Павлу Устинову! Прошу всех не равнодушных проявить себя! — призывает она.

К флешмобу присоединился также актёр Павел Деревянко.

Хочу высказать свое негодование в связи с беспределом, творящимся у нас в стране. Павел стоял в стороне, никого не трогал, ничего не выкрикивал. А наша доблестная Росгвардия повалила его на землю и стала избивать дубинками. Это отвратительно, кошмарно, обидно. Я призываю не стоять в стороне и высказываться против того бреда, который творит наша власть и наша судебная система, — сказал он в видео.

И актёр Никита Ефремов.

Больше всего меня возмущает, что видео, на котором видны действия как Павла, так и сотрудников правоохранительных органов, не было прикреплено к материалам суда. У меня в памяти ещё свежо дело Ивана Голунова, и вызывает восхищение, как журналистский цех объединился. Мне кажется, мы тоже так можем, — заявил он.

Также высказалась актриса Анна Чиповская.

Существует видео момента задержания, где отчётливо видно, что Паша Устинов не оказывал сопротивления, не выкрикивал лозунгов, был просто задержан. Мне страшно, когда такое происходит. Страшно, что молодой человек не способен доказать в суде свою правоту, так как суд эту видеозапись во внимание не принимает. Меня это удивляет и пугает, — рассуждает она.

Не обошли стороной ситуацию с Устиновым и известные журналисты.

По поводу Устинова я имею повторить дословно то, что писала по поводу Голунова. Тут дело не в солидарности. Тут дело в справедливости. Несправедливость — вот что разрушает государства. И если обществу кажется, что произошла вопиющая несправедливость, таковую надо или немедленно прекратить, или доказать, что все справедливо. Так доказать, чтобы невозможно было не поверить. И еще. Меня третий день спрашивают, почему «мы» защищаем «их», тогда как «они» — «нас» только травят или, в лучшем случае, молчат. Потому что нет никаких «мы» и «они». Есть хорошие люди, а есть заблудшие овцы. С кейсом Голунова, напоминаю, в итоге разобрались по справедливости, — написала Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.

Тина Канделаки в своём посте в мессенджере назвала росгвардейцев «смелыми мускулистыми парнями, которые не бьют безоружного» и которым Павел вряд ли бы смог вывихнуть руку.

Позволю себе несколько утверждений: 1. Павел Устинов не сопротивлялся сотрудникам Росгвардии. 2. Павел Устинов не мог вывихнуть руку сотрудникам Росгвардии — этим сильным, смелым и мускулистым ребятам, которые охраняют наш покой. 3. Настоящий воин (в Росгвардии же исключительно такие ребята) по определению сильнее, чем актер. Он не нападает со спины и не бьёт безоружного, лежащего на земле человека. Попробуйте меня переубедить, — заявила журналистка.

Адвокат Марат Файзулин считает, что актёрский флешмоб — это нормальная позиция гражданского общества.

Это гражданская позиция, а не давление. Обратите внимание, что люди не прячутся за каким-то коллективным списком, а открыто обращаются, — отмечает он.

Адвокат утверждает, что реальное лишение свободы по этой статье при первой судимости — чрезмерно, и называет приговор «злоупотреблением правом».

Также Файзулин напоминает, что помимо суда первой инстанции есть и апелляционный, поэтому «поправить приговор всегда можно». Однако в то же время он призывает не тешить себя иллюзиями.

Реакция Кремля на приговор тоже уже известна. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил , что Путин в курсе дела Устинова, однако не может влиять на решение суда. Он отметил, что вердикт уже вынесен, но у подсудимого есть право обжалования. Также он сказал, что в Кремле не будут комментировать «действия того или иного судьи».

Одиночный пикет у Тверского суда, где проходит оглашение приговора бывшему сотруднику Росгвардии Павлу Устинову Сергей Фадеичев/ТАСС

Народ решает

События недавних месяцев показывают, что общественный резонанс в России всё же действует. Беспрецедентная кампания в поддержку журналиста Ивана Голунова, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков, показала, что гражданское общество в нашей стране есть и оно работает. Начиная со дня его задержания у здания МВД на Петровке непрерывно проходили одиночные пикеты с требованием прекратить дело. Многие известные журналисты, актёры и артисты также записывали видео в поддержку Ивана и требовали его отпустить. 10 июня три крупнейшие российские газеты — РБК, «Коммерсант» и «Ведомости» — впервые в своей истории выходят с одинаковой передовицей. На ней крупными буквами напечатан слоган общественной кампании: «Я/мыИванГолунов», многие СМИ начали публиковать его расследования.

Сначала благодаря общественной поддержке суд отправил Голунова под домашний арест вместо СИЗО, а спустя несколько дней уголовное преследование и вовсе прекратили. Своих должностей лишились глава УВД по ЗАО Москвы и глава управления по контролю за оборотом наркотиков по Москве, позже уволили ещё четырёх полицейских по тому же округу. 12 июня, несмотря на освобождение журналиста, в Москве состоялся марш за его свободу.

В ноябре 2018 года в период концертного тура рэпера Хаски арестовали на 12 суток за выступление на крыше машины около краснодарского клуба. На такой шаг рэпер пошёл после того, как его концерт отменили по требованию прокуратуры.

Общественность тогда впервые за долгие годы выразила публичный протест. Музыканты и исполнители, не понимая, за что задержали рэпера, начали один за другим писать в социальных сетях слова поддержки. Некоторые признавались, что спокойно могут представить себя на месте Хаски.

Тогда народный артист Лев Лещенко назвал недостойным преследование за творчество.

Мы ведь это уже проходили, просто раньше всё это было на уровне худсоветов, — прокомментировал Лещенко арест рэпера.

26 ноября суд Краснодара отпустил рэпера из-под стражи. Вместо 12 дней «узник» провёл в заточении всего четыре. За это время музыкальные группы успели организовать стихийный концерт в поддержку Хаски.