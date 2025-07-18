Российский чиновник поплатился за раскрытие координат аэродрома в Заполярье Мурманскому экс-чиновнику дали 12 лет за передачу координат аэродрома

Мурманский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего заместителя главы Кандалакши по социальным вопросам по делу о госизмене, сообщает агентство «Би-порт» со ссылкой на осведомленный источник. По его данным, бывший чиновник передал координаты аэродрома под Оленегорском.

В материале отмечается, что дело зарегистрировали в суде месяц назад — 22 мая 2025 года. Приговор огласили 9 июля — 12 лет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что июньская операция Вооруженных сил Украины, в ходе которой были атакованы российские регионы, получила название «Паутина». По информации источников, ее организацией занимался лично глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. До этого стало известно, что Мурманская область попала под удар FPV-дронов-камикадзе, вылетевших из остановившейся на трассе фуры.

Позже в Сети появились фотографии дронов, которые атаковали Иркутскую и Мурманскую области. По данным источников, операцию готовили в течение полутора лет.