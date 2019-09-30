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Мосгорсуд изменил приговор Тверского суда актёру Павлу Устинову. Он был приговорён к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима за вывих плеча омоновцу, передает корреспондент News.ru.

Суд постановил приговор Тверского суда изменить. Изменит категорию преступления с тяжкой на среднюю тяжесть. Смягчить наказание до одного года лишения свободы. Считать наказание условным с испытательным сроком два года, — огласила решение судья.

Мосгорсуд 30 сентября рассматривал апелляционную жалобу защиты и апелляционной представление прокуратуры на приговор Устинову. И сторона защиты, и сторона обвинения назвали приговор суда первой инстанции слишком суровым. Прокурор тем не менее просила признать Павла виновным и изменить первоначальный приговор на условный с испытательным сроком четыре года. Защита настаивала на невиновности осужденного, просила отменить приговор и оправдать Устинова.

Тверской суд 16 сентября признал Устинова виновным в применении опасного для здоровья насилия по отношению к представителю власти и приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима. Вечером того же дня актёр Александр Паль запустил флешмоб в поддержку Павла: его инициативу подхватили десятки актёров, которые записывали видеоролики. 17 сентября у здания администрации президента начались одиночные пикеты с требованием освободить Устинова и других фигурантов «московского дела».

20 сентября Мосгорсуд отпустил Павла Устинова из СИЗО под подписку о невыезде.

Ранее News.ru писал о том, что Павел Устинов встал с пикетом в поддержку политзаключённых.