Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей

https://static.news.ru/photo/38ee3056-950d-11ea-a195-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работа министерств по оформлению выплат на детей была раскритикована президентом России Владимиром Путиным из-за сбоя на портале госуслуг.

Отмечается, что 11 мая Путин анонсировал меры господдержки, направленные на прямую помощь гражданам с детьми. Он предложил вдвое увеличить размер пособия по уходу за ребёнком (с 3375 рублей до 6751 рубля) и расширить круг получателей выплат для детей до трёх лет. Кроме того, с 1 июня вводятся единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка с 3 до 16 лет.

Президент особо отметил, что это не отменяет, а дополняет введённые ранее выплаты: по 5 тыс. рублей в месяц на детей до трёх лет тем, кто имеет право на материнский капитал; по половине прожиточного минимума на детей 3–7 лет малообеспеченным семьям и по 3 тыс. рублей с апреля по июнь на каждого несовершеннолетнего ребёнка из семей, где один или оба родителя потеряли работу.

Свыше миллиона на следующий день поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь ... И портал госуслуги не справился с этим объемом обращений, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее Минкомсвязь объявило о запуске специального онлайн-сервиса (posobie16.gosuslugi.ru), с помощью которого можно подать заявку на оформление единовременной выплаты.

NEWS.ru писал, что самой востребованной мерой поддержки для россиян стало пособие на ребёнка в пять тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые провели специалисты портала стопкоронавирус.рф.