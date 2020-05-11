Путин объявил о новых мерах поддержки семей с детьми

https://static.news.ru/photo/5a5ffe88-938f-11ea-892d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин анонсировал меры господдержки, направленные на прямую помощь гражданам с детьми. Он предложил вдвое увеличить размер пособия по уходу за ребёнком и расширить круг получателей выплат для детей до трёх лет.

С 1 июня вводятся единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с 3 до 16 лет. Мерами поддержки будут охвачены семьи, которые воспитывают 27 млн детей, — заявил президент.

Президент подчеркнул, что помощь будет оказываться гражданам без предоставления справок и выписок, без «формальных критериев».

Повысить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком с 3375 рублей до 6 751 рубля, — также предложил Путин.

Он уточнил, что данный вид пособия получают неработающие граждане, в том числе, студенты, и сейчас очень важно их поддержать.

Как писал NEWS.ru, Путин сообщил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Они были введены в связи с пандемией коронавируса. По его словам, выход из режимов ограничений быстрым не будет. Все будет проходить в несколько этапов. Кроме того, российский лидер продлил полномочия глав субъектов из-за ситуации с распространением нового заболевания.