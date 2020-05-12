Запущен специальный сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) объявило о запуске специального онлайн-сервиса, с помощью которого можно подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет. Этот вид поддержки анонсировал накануне президент РФ Владимир Путин.

По адресу posobie16.gosuslugi.ru россияне могут подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трёх до 16 лет, — говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что денежные средства можно получить на каждого ребёнка, имеющего российское гражданство. Обратиться за назначением выплаты можно до 1 октября 2020 года.

Как писал NEWS.ru, портал государственных услуг не выдержал огромного количества обращений россиян за материальной помощью после телеобращения президента РФ Владимира Путина. 11 мая российский лидер анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за пандемии коронавируса. У сайта перестала работать веб-версия, он также не открывается через браузер с мобильных устройств. Пользователи сообщают о проблемах с авторизацией в системе и длительной загрузке. В пресс-службе компании «РТ Лабс» (оператор сайта госуслуг) пояснили, что кратковременные ограничения доступа на портал происходят «в связи с возросшей нагрузкой».