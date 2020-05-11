Самой востребованной мерой поддержки в России стало пособие на ребёнка

https://static.news.ru/photo/59508c18-9431-11ea-a1d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

На фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа самой востребованной мерой поддержки граждан со стороны государства стало пособие на ребёнка в пять тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого специалистами портала «Стопкоронавирус.рф».

В рамках опроса россияне рассказали, какими мерами поддержки они успели воспользоваться на сегодняшний день. Оказалось, что пособие на ребёнка до трёх лет в размере пяти тысяч рублей, которое выплачивается в апреле-июне, получили от 32% до 50% респондентов в зависимости от площадки (опрос проводился в мессенджерах и соцсетях).

Возврат средств за несовершённую турпоездку совершили от 17 до 24%, продлили онлайн сроки документов 11-16%, получили пособия по безработице в максимальном размере 7-12%, — говорится в сообщении на сайте «Стопкоронавирус.рф».

NEWS.ru писал, что российский лидер Владимир Путин анонсировал новые меры кредитной поддержки занятности для пострадавших от пандемии предприятий. Кредиты можно будет использовать на выплаты зарплаты работникам компаний, а также для рефинансирования взятых кредитов.

Глава государства подчеркнул, что власти продолжат исполнение ранее принятых мер по поддержке занятости населения в условиях пандемии коронавируса. По его словам, главной задачей является максимальное снижение роста безработицы. Путин подчеркнул, что важно работать на опережение.