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10 июля 2025 в 06:38

Пускаю в ход свежие овощи — шакшука для бодрого утра

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шакшука — это блюдо североафриканской кухни, в котором яйца томятся в насыщенном томатном соусе с пряностями. Для приготовления берут три спелых помидора, один средний лук, один сладкий перец и пару зубчиков чеснока. Овощи нарезают и тушат с двумя ложками оливкового масла до мягкости. В соус добавляют одну чайную ложку копченой паприки, половину чайной ложки тмина и немного острого перца.

Затем аккуратно разбивают три яйца и томят под крышкой 7–10 минут до готовности белка, сохраняя желток слегка жидким. В завершение блюдо посыпают рубленой зеленью — кинзой или петрушкой. Такой рецепт шакшуки идеально подходит для быстрого и питательного завтрака, богатого ароматами и насыщенным вкусом.

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Анна Скворцова
А. Скворцова
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