Эта хрустящая корочка манит даже нехочух: оладьи из кабачков классические

Эта хрустящая корочка манит даже нехочух: оладьи из кабачков классические

Летом, когда кабачки поспевают в изобилии, самое время готовить из них что-то простое, вкусное и полезное. Классические кабачковые оладьи — именно такое блюдо: нежные, румяные, с тонким овощным вкусом и хрустящей корочкой. Они подойдут и для семейного завтрака, и в качестве легкого обеда или ужина.

500 граммов молодых кабачков натрите, добавьте измельченную головку лука и щепотку соли. Через 10 минут отожмите сок. Вбейте два яйца и вмешайте три большие ложки сметаны. Всыпьте пять столовых ложек муки — тесто должно напоминать густую сметану.

Выкладывайте тесто ложкой и жарьте на разогретой сковороде с маслом 2–3 минуты с каждой стороны до румяности. Подавайте со сметаной.

Совет: для пышности добавьте 1⁄2 ч. л. разрыхлителя, для вкуса — зелень или сыр.