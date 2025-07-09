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09 июля 2025 в 19:45

Эта хрустящая корочка манит даже нехочух: оладьи из кабачков классические

Оладьи из кабачков классические Оладьи из кабачков классические Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Летом, когда кабачки поспевают в изобилии, самое время готовить из них что-то простое, вкусное и полезное. Классические кабачковые оладьи — именно такое блюдо: нежные, румяные, с тонким овощным вкусом и хрустящей корочкой. Они подойдут и для семейного завтрака, и в качестве легкого обеда или ужина.

500 граммов молодых кабачков натрите, добавьте измельченную головку лука и щепотку соли. Через 10 минут отожмите сок. Вбейте два яйца и вмешайте три большие ложки сметаны. Всыпьте пять столовых ложек муки — тесто должно напоминать густую сметану.

Выкладывайте тесто ложкой и жарьте на разогретой сковороде с маслом 2–3 минуты с каждой стороны до румяности. Подавайте со сметаной.

Совет: для пышности добавьте 1⁄2 ч. л. разрыхлителя, для вкуса — зелень или сыр.

рецепт
еда
кулинария
кабачки
оладьи
Виктория Семёнова
В. Семёнова
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