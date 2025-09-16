Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 08:45

Рецепт от турецкого повара! Добавила лечо, и шакшука заиграла по-новому. Чудо-завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шакшука с лечо — это яркое, ароматное и невероятно простое блюдо, которое идеально подойдет для летнего завтрака. Сочетание нежных яиц, пикантного лечо и свежей зелени создает настоящий фейерверк вкуса, заряжая энергией на весь день. Это блюдо готовится быстро, требует минимальных усилий, но при этом выглядит настолько эффектно, что может украсить даже праздничный стол. Идеальный вариант для тех, кто любит вкусно позавтракать, но не хочет часами стоять у плиты.

Вам понадобится: 4 яйца, 1 банка лечо (400 г), 1 луковица, 2 ст. л. растительного масла, соль, перец, зелень (петрушка или кинза). Лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до прозрачности. Добавьте лечо, тушите 5–7 минут на среднем огне. Сделайте в овощной массе углубления, вбейте в них яйца. Посолите, поперчите, накройте крышкой и готовьте 5–7 минут до желаемой степени прожарки яиц. Готовую шакшуку посыпьте свежей зеленью и подавайте сразу в сковороде с хлебом или лепешками.

