Не голубец и не пирог: это рождественская халяка. Готовлю главное блюдо праздничного стола Венесуэлы — пир на весь мир из одной сковороды

Несмотря на праздничный статус, основа халяки — это доступные, понятные ингредиенты. Магия в том, как простые кукурузная мука, мясо и пара добавок превращаются в нечто абсолютно уникальное и очень сытное.

Для начала нужно приготовить тесто. В миске смешивают 500 г кукурузной муки мелкого помола, примерно 500–600 мл теплой воды или бульона, 2–3 столовые ложки растительного масла и щепотку соли. Замешивают мягкое, пластичное тесто, которое не липнет к рукам, накрывают и дают ему отдохнуть.

Параллельно готовят начинку. На сковороде обжаривают 500 г смеси говяжьего и свиного фарша до румяности. Затем добавляют одну нарезанную кубиками луковицу, один нарезанный соломкой болгарский перец и 2–3 измельченных зубчика чеснока, пассеруют до мягкости. Вливают 1–2 столовые ложки томатной пасты для сочности, добавляют 100 г нарезанных зеленых оливок без косточек и 2 столовые ложки каперсов. Смесь тушат 5–7 минут, солят и перчат по вкусу, а затем полностью остужают.

Самый ответственный этап — сборка. Тесто раскатывают в прямоугольный пласт толщиной около 1 см. На него равномерно распределяют остывшую мясную начинку, отступая от краев. Аккуратно, но плотно сворачивают рулет, тщательно защипнув края. Для аутентичности рулет можно завернуть в предварительно ошпаренные кипятком большие листья банана — они дадут неповторимый аромат. Если листьев нет, можно использовать пищевую пленку для формовки, а затем переложить рулет на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Халяку укладывают швом вниз, смазывают поверхность взбитым яйцом или маслом для красивой золотистой корочки и выпекают в разогретой до 180 °C духовке от 45 до 60 минут. Готовому рулету дают немного отдохнуть, чтобы его было удобно нарезать на аппетитные ломти. Подают теплым как самостоятельное сытное блюдо.

