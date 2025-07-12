Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 15:12

Простой рецепт рыбных палочек, который полюбит вся семья! Вкусно и легко

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рыбные палочки — это тот случай, когда детское любимое лакомство может стать отличным вариантом для взрослого ужина. Особенно если приготовить их дома из свежей трески и запечь в духовке вместо жарки во фритюре. Такой способ делает блюдо менее калорийным, но сохраняет ту самую хрустящую корочку, из-за которой мы их так любим. С лимонным соком и паприкой они приобретают особый аромат, а подавать их можно как самостоятельное блюдо с овощами или как закуску с разными соусами.

Начните с подготовки рыбы: филе трески промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на полоски шириной около 2–3 см. Посолите их и сбрызните соком половины лимона, оставьте мариноваться на 10 минут. Тем временем подготовьте три тарелки для панировки: в первую насыпьте муку, смешанную с паприкой, во вторую разбейте и взбейте яйца, в третью выложите панировочные сухари.

Каждую рыбную полоску сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо и в конце обваляйте в сухарях, слегка прижимая, чтобы панировка лучше держалась. Выложите палочки на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком. Сбрызните или слегка смажьте их оливковым маслом — это поможет добиться золотистой корочки. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут, пока палочки не подрумянятся.

Подавайте горячими с дольками лимона и любимым соусом — тартаром, чесночным или просто со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!

рецепты
рыба
перекусы
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров заявил о совместной борьбе России и КНДР против одного плана НАТО
В России призвали изучать труды одного из самых почитаемых старцев
АвтоВАЗ выпустил Lada Iskra: когда и где можно будет купить, сколько стоит
Суд арестовал обвиняемого в ДТП на Бережковской набережной в Москве
Иран прямо ответил на вопрос о сотрудничестве с МАГАТЭ
Стало известно о новых пострадавших во время потопления судна под Самарой
Устроившего ДТП на Бережковской набережной водителя доставили в суд
Гладков рассказал о том, как полз по земле под обстрелом ВСУ
ВСУ из артиллерийской установки убили мирного жителя Шебекино
Бывший ведущий Первого канала раскрыл, с чем сталкиваются его коллеги в РФ
Появились новые подробности нападения с молотком на школьниц в Подмосковье
На Украине раскрыли, за что Зеленского били в детстве
Пикантный салат «Корейка»: курица, сыр и немного чеснока!
В ЦБ сравнили жизнь граждан России и обитателей вселенной Warhammer 40000
Патриарх Кирилл раскрыл, каким человеком считает Путина
ВСУ попытались дронами спалить российские поля на Кубани
Посольство России в Париже направило в Москву письмо графа Шереметева
Отдают золотом: рецепт турецких лепешек — лучше чебуреков
В Госдуме нашли способ проверить, любит ли Козловский Россию на самом деле
Жена Зеленского надеялась на поражение мужа на выборах
Дальше
Самое популярное
«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.