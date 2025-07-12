Простой рецепт рыбных палочек, который полюбит вся семья! Вкусно и легко

Рыбные палочки — это тот случай, когда детское любимое лакомство может стать отличным вариантом для взрослого ужина. Особенно если приготовить их дома из свежей трески и запечь в духовке вместо жарки во фритюре. Такой способ делает блюдо менее калорийным, но сохраняет ту самую хрустящую корочку, из-за которой мы их так любим. С лимонным соком и паприкой они приобретают особый аромат, а подавать их можно как самостоятельное блюдо с овощами или как закуску с разными соусами.

Начните с подготовки рыбы: филе трески промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на полоски шириной около 2–3 см. Посолите их и сбрызните соком половины лимона, оставьте мариноваться на 10 минут. Тем временем подготовьте три тарелки для панировки: в первую насыпьте муку, смешанную с паприкой, во вторую разбейте и взбейте яйца, в третью выложите панировочные сухари.

Каждую рыбную полоску сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо и в конце обваляйте в сухарях, слегка прижимая, чтобы панировка лучше держалась. Выложите палочки на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком. Сбрызните или слегка смажьте их оливковым маслом — это поможет добиться золотистой корочки. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут, пока палочки не подрумянятся.

Подавайте горячими с дольками лимона и любимым соусом — тартаром, чесночным или просто со сметаной.

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