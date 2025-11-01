Рыба в картофельной корочке: станет хитом на вашей кухне — шедевр из простых продуктов. Мечтаете о блюде, которое удивит и вкусом, и подачей? Рыба в хрустящей картофельной корочке — именно то, что нужно! Нежное рыбное филе внутри и аппетитная золотистая оболочка снаружи создают идеальный дуэт. Готовится несложно, а выглядит как из ресторана — подойдёт и для будничного ужина, и для праздничного стола.

Возьмите 4 тушки тилапии (можно заменить треской или пикшей). Каждую аккуратно обваляйте в муке с двух сторон. Для корочки натрите 4 картофелины на крупной тёрке и тщательно отожмите лишнюю влагу. Добавьте к картошке 2 яйца, 2 ст. л. муки и соль по вкусу, хорошо перемешайте. Полученную массу плотно прижмите к рыбным тушкам с обеих сторон. На сковороде разогрейте подсолнечное масло, выложите рыбу и жарьте на среднем огне до румяной корочки. Когда одна сторона подрумянится, переверните, уменьшите огонь и доведите до готовности. Картофельная корочка получается хрустящей и ароматной, а рыба внутри остаётся сочной и нежной. Подавайте горячей — ваши близкие оценят по достоинству!

