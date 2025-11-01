Этот масгуф покорил всю семью: готовлю карпа в восточном стиле — оторваться невозможно

Я готовлю масгуф постоянно, потому что это блюдо полностью изменило мое отношение к речной рыбе. Мне нравится, как восточные специи и особый способ жарки превращают простого карпа в настоящий кулинарный шедевр. Особенно выручает, когда хочется удивить гостей необычным и эффектным блюдом без лишних хлопот.

Готовлю я так: беру свежего карпа весом около двух килограммов, очищаю от внутренностей, но чешую оставляю — она защищает нежное мясо от пересыхания. Делаю вдоль спины глубокий надрез и раскрываю рыбу как книгу. Для маринада смешиваю оливковое масло, сок одного лимона, паприку, кумин, кориандр и измельченный чеснок. Этой ароматной смесью обильно натираю карпа со всех сторон и оставляю мариноваться минут на сорок. Развожу в мангале несильный огонь и жарю рыбу кожей вниз минут 15--20, потом аккуратно переворачиваю и довожу до готовности. Важно не передержать, чтобы мясо осталось сочным. Подаю на большом блюде, украсив дольками лимона и свежей петрушкой. Аромат стоит такой, что соседи заглядывают во двор!

